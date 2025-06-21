Кулинарный критик указал на опасность суши

При употреблении к пищу некачественных суши есть риск заразиться паразитами. Об этом сообщил ресторатор и кулинарный критик Дмитрий Алексеев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, гельминты погибают при шоковой заморозке до минус 60 градусов, когда температура опускается практически мгновенно. Сырье должно быть высокого качества, только в этом случае можно избежать проблем со здоровьем.

«В принципе, гельминтов можно получить и из ближайшего озера, выловить там какую-нибудь рыбку. Для японской кухни, конечно, используется не только рыба из Японии, если это не особенно дорогой ресторан», — отметил Алексеев.

Ранее врач Елена Алексенцев перечислила характерные симптомы заражения паразитами. Среди них — вялость, тошнота и проблемы со сном.