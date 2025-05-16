Врач Алексенцева назвала вялость и тошноту симптомами гельминтоза

Педиатр Елена Алексенцев перечислила характерные симптомы заражения гельминтами. Об этом сообщили « Известия ».

По словам врача, главной причиной инфицирования является несоблюдение гигиенических правил, в частности пренебрежение мытьем рук. Детская иммунная система формируется до четырех-пяти лет, что делает дошкольников особенно подверженными разного рода инфекциям, включая паразитов.

«У ребенка это может выражаться в виде вялости, раздражительности, быстрой утомляемости, склонности к частым болезням, нарушениям ночного сна», — предупредила медик.

Она также добавила, что симптомы со стороны ЖКТ включают потерю аппетита, чувство тошноты, болезненные ощущения в животе, нерегулярный стул. Иногда заражение сопровождается высыпаниями на коже.