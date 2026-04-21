Вопрос безопасности. Кого могут отключить от газа и оштрафовать из-за старой плиты в 2026 году Бондарь: газовые плиты следует менять каждые 10-12 лет

Газовые плиты необходимо менять каждые 10-12 лет эксплуатации. По истечении этого срока оборудование считается устаревшим, а его использование становится небезопасным. Что грозит владельцам старых газовых плит и как правильно их менять, выяснил 360.ru.

Когда нужно менять газовую плиту С 2026 года в России ужесточили правила использования газовых приборов. Плиты необходимо менять при истечении срока службы. Он указывается производителем в техническом паспорте или в руководстве по эксплуатации. Во многом он зависит от конструкции плиты, качества сборки и использованных материалов. «Газовые плиты имеют срок службы. Это, как правило, 10–12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить. Это несложно, если знать порядок действий», — отметили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в разговоре с РИА «Новости». Плиту также придется заменить при критических неисправностях и отсутствии системы «газ-контроль». Она автоматически останавливает подачу газа, если пламя погасло.

Эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь пояснил 360.ru, что требования об обновлении газовых плит связаны с заводскими паспортами и постановлением правительства № 410, согласно которому использование прибора могут приостановить, если указанный производителем срок службы истек.

На мой взгляд, усталость материалов, из которых сделана газовая плита, — главный враг безопасности. Даже если внешне она выглядит как новая, износ резьбовых соединений может привести к утечке, которую не всегда удается вовремя почувствовать. Покупка новой плиты — это про безопасность. Дмитрий Бондарь Эксперт по ЖКХ

Эксперт по ЖКХ отметил, что требования закона распространяются и на владельцев квартир, и на хозяев частных домов. Срок эксплуатации газовой плиты рассчитывается одинаково, а ответственность за содержание лежит на собственнике. Как заменить газовую плиту, если срок службы истек В России собственникам жилья запрещено самостоятельно устанавливать газовое оборудование. Все работы должны выполнять специалисты. От этого зависит безопасность жильцов. «Самостоятельно демонтировать или ставить плиту строго запрещено. Это газоопасная работа, доступ к которой есть только у сотрудников специализированной организации по договору на обслуживание ВКГО или ВДГО», — рассказал Бондарь. Он пояснил, что сначала нужно купить сертифицированный прибор в магазине, а потом вызвать мастера из газовой службы. Только специалист вправе отключить плиту с истекшим сроком службы и подключить новую.

Если говорить об утилизации старого прибора, то некоторые магазины предлагают такую услугу. Они могут забрать ненужную плиту, избавив покупателя от хлопот с ее вывозом.

Новую плиту могут не подключить, если помещение не будет соответствовать требованиям по габаритам и вентиляции, а также наличию системы «газ-контроль». Бондарь отметил, что наиболее частая причина «запрета на пуск» — ситуация с вентиляцией. Вытяжка должна работать без перебоев.

Газовики не имеют права подключать прибор, если продукты горения не будут выводиться из помещения должным образом, так как это прямой риск отравления угарным газом. В такой ситуации специалист может оставить предписание с перечнем недочетов и опломбировать кран на стояке. Пока замечания не будут устранены, пользоваться или подключить плиту не получится. Дмитрий Бондарь Эксперт по ЖКХ

При монтаже плиты специалисты также оценят габариты кухни. Помещение должно быть не менее восьми кубических метров, если планируется установить плиту с двумя конфорками. Трехконфорочная плита подходит для кухни объемом 12 кубических метров, а для прибора с четырьмя горелками требуется как минимум 15 кубических метров.

Новую газовую плиту смонтируют при наличии системы «газ-контроль», которая сама остановит подачу газа, если пламя неожиданно погаснет. Кроме того, подсоединение к трубе выполняется специальным гибким шлангом, который прошел проверку. «На мой взгляд, соблюдение всех инструкций по работе с газом, это тот случай, когда формальные правила на 100% совпадают со здравым смыслом», — подчеркнул Бондарь.

Когда могут отключить газ и оштрафовать Бондарь напомнил, что согласно статье 9.23 КоАП, россиян могут оштрафовать за использование старых газовых плит на сумму от пяти до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении размер взысканий может вырасти до 25 тысяч рублей.

Как отметил эксперт, помимо штрафа газ могут перекрыть до устранения проблемы. При этом стоит помнить, что локальный ремонт плиты (например, замена крана) ее не решит, так как при устаревании всей конструкции замена одной детали не исправит общую картину. Ремонт можно проводить только в пределах срока эксплуатации прибора.

Жители Москвы и Московской области могут узнать сроки проверок газовых приборов на сайтах АО «Мосгаз» и Мособлгаза. Главное помнить, что жильцы обязаны впускать специалистов как минимум раз в год для осмотра оборудования. Если сотруднику газовой компании откажут в проведении проверки, то владельцу грозит не только штраф, но и отключение квартиры от газоснабжения.