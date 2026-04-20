Россиянам назвали сроки замены газовой плиты

Газовую плиту необходимо менять каждые 10-12 лет эксплуатации. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве по государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве напомнили, что эти бытовые приборы имеют свой срок службы, ограничивающийся 10-12 годами.

«Когда подходит к концу, оборудование лучше заменить. Если знать порядок действий, это несложно», — заявили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что при критических неисправностях плиту также необходимо менять. Важна исправность системы «газ-контроль», перекрывающей подачу автоматически при угасании пламени.

Однако подключать оборудование должны только специалисты. Самостоятельная установка запрещена, так как это риск для безопасности.

