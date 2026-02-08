Мособлгаз призывает жителей Подмосковья следить за сроком эксплуатации газовых приборов

Газовые приборы в быту могут представлять серьезную угрозу при превышении их срока эксплуатации. В паспорте каждого газового прибора указан срок службы. Средняя продолжительность эксплуатации газовой плиты составляет 10 лет, а газового котла — 15 лет.

По истечении этого периода оборудование необходимо заменить или провести дополнительную техническую диагностику во время техобслуживания. Это позволит убедиться в возможности дальнейшего безопасного использования приборов.

Новые газовые приборы также требуют регулярного обслуживания. Техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться один раз в год специализированной организацией. Это помогает своевременно выявлять неисправности и предотвращать утечки газа.

Для повышения уровня безопасности Мособлгаз предлагает воспользоваться программой трейд-ин. Она позволяет заменить старые газовые плиты и котлы на новые современные приборы со скидкой. Узнать о программе можно по ссылке: [обмен старого котла и плиты на новый по трейд-ин](file:///C:/Users/shklyarevskayaoo/Downloads/Telegram%20Desktop/shop.mosoblgaz.ru/obmen_starogo_kotla_plity_na_noviy_trade_in/).

