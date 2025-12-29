Водители в панике, туристы в восторге. Сочи и Крым превратились в Арктику
В Сочи высота сугробов превысила 40 сантиметров
В поселке городского типа в Адлерском районе Сочи навалило много снега — больше 40 сантиметров. Местные жители назвали погоду снежным апокалипсисом. Осадки очищают с ночи. Об обстановке в городе рассказали очевидцы в беседе с 360.ru.
Снегоуборочные машины не помогают
«У нас сильно завалило все прямо. Можно сказать апокалипсис. Вчера ночью примерно все дороги пытались чистить, но тут же засыпало опять», — сказал один из местных жителей.
По его словам, ситуацию усугубило, что имеющаяся в доступе техника не подходит для такой нетипичной погоды. Снегоуборочные машины не собирают снег, как это продумано в более холодных городах, а сгребают его в сторону. В итоге засыпает рядом стоящие машины и проходы к домам.
«То есть выходишь из дома, почистил только что, проехала машина, все сгребла и у тебя опять все забито снегом. Снега где-то по пояс. Тротуары все полностью из снега. Люди ходят по дороге, там же и машины пытаются проехать. Все скользят», — заявил он.
Кроме того, появилась информация, что где-то оборвались линии передач, некоторые жители поселка остались без света. У многих отключили интернет.
Туристы в восторге
Другая местная жительница рассказала, что снегоуборочные машины кружат по улицам круглые сутки. Беспрерывно работают противолавинные службы. Ради безопасности ввели ограничения на курортах.
«Очень много снега, но все работает, насколько это возможно. Не хотелось бы обесценивать труд людей, которые в эту погоду делают все возможное», — заявила она.
Несмотря на трудности, местные жители не сильно опечалились. Снега давно не было, поэтому такая погода под Новый год только обрадовала их. Также в поселке стало больше туристов.
«Центральную дорогу чистят, а вот в переулки заехать сложно, только если резина и проходимость машины позволяет. Туристы продолжают приезжать — для них такая погода только в радость», — заявила другая очевидица.
Снежная буря не прошла мимо Крыма
Краснодарский край стал не единственным, где погода удивила сильными осадками. Снежный коллапс произошел в Крыму. Из-за скользких дорог в Севастополе начались пробки. Сотрудники специализированной роты ДПС оказывают всю необходимую помощь водителям.
«Вблизи села Верхнесадовое из-за сложных погодных условий возникло большое скопление автомобилей, в том числе грузовиков», — заявили в пресс-службе полиции Севастополя.
Также о проблемах со снегом сообщили жители Ялты. Однако водители с зимней резиной на шипах не испытывали проблем с передвижением.