Водители в панике, туристы в восторге. Сочи и Крым превратились в Арктику

В поселке городского типа в Адлерском районе Сочи навалило много снега — больше 40 сантиметров. Местные жители назвали погоду снежным апокалипсисом. Осадки очищают с ночи. Об обстановке в городе рассказали очевидцы в беседе с 360.ru.

Снегоуборочные машины не помогают

«У нас сильно завалило все прямо. Можно сказать апокалипсис. Вчера ночью примерно все дороги пытались чистить, но тут же засыпало опять», — сказал один из местных жителей.

По его словам, ситуацию усугубило, что имеющаяся в доступе техника не подходит для такой нетипичной погоды. Снегоуборочные машины не собирают снег, как это продумано в более холодных городах, а сгребают его в сторону. В итоге засыпает рядом стоящие машины и проходы к домам.

«То есть выходишь из дома, почистил только что, проехала машина, все сгребла и у тебя опять все забито снегом. Снега где-то по пояс. Тротуары все полностью из снега. Люди ходят по дороге, там же и машины пытаются проехать. Все скользят», — заявил он.

Кроме того, появилась информация, что где-то оборвались линии передач, некоторые жители поселка остались без света. У многих отключили интернет.