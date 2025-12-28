Две волны непогоды накроют Сочи в предновогодние дни

Две волны непогоды ожидаются в Сочи в преддверии Нового года. Региону прогнозируют сильные осадки, штормовое море и порывистый ветер. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Будет две волны осадков и две волны непогоды. Первая из них — сегодня и завтра», — сказал он.

Наиболее серьезным фактором станет не столько ветер или шторм, сколько интенсивные осадки. На побережье они будут идти в виде дождя, а в горах — начиная примерно с отметок 500–1000 метров, включая Красную Поляну, ожидается сильный снег. Первая волна непогоды придется на выходные и понедельник: скорость ветра у моря может достигать 22 метров в секунду, а в горах — быть еще выше. За это время может выпасть до 30–40 миллиметров осадков.

Вторая волна прогнозируется со вторника по среду. Она будет менее мощной, но также сопровождаться дождем и снегом в горах, осадками до 20–30 миллиметров и ветром до 20 метров в секунду. Температура воздуха сохранится в пределах +4…+9 градусов, не исключены грозы над теплым морем. В целом, как отметил синоптик, предновогодние дни в Сочи пройдут в условиях штормовой и неустойчивой погоды.

В городской администрации при этом призвали не драматизировать ситуацию. Там в беседе с RT уточнили, что разговоры о «шторме века» с ветром до 34 метров в секунду некорректны: в Сочи ожидается шторм до шести баллов, снег в горах и порывы ветра до 22 метров в секунду. Власти подчеркнули, что экстренные службы готовы к работе и подобные погодные сценарии для региона не являются исключительными.

С 27 декабря по 1 января в Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозируются мокрый снег, налипание на проводах, заморозки до −2 градусов, а в предгорьях — до −5 градусов. На дорогах возможна гололедица, суммарное количество осадков может достигать 120–150 миллиметров. В МЧС также предупредили о риске резкого подъема уровня воды в реках и селевой опасности в горах.

Ранее своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей в новогоднюю ночь порадуют снегопад и мороз до -15 градусов.