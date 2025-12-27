Снежный коллапс на Камчатке: циклон парализовал дорожное движение

Автобусное сообщение отменили на Камчатке из-за мощного снегопада

Циклон принес на Камчатку мощный снегопад и парализовал дорожное движение. Власти временно отменили автобусное сообщение, сообщили 360.ru местные жители.

«Транспорт не ходит. Снега очень много», — отметила жительница Ольга.

Еще один очевидец рассказал, что в регионе ввели досрочные каникулы.

«Сегодня выходной, но завтра в аэропорт еду, как — не знаю. Снега выпало с полметра. Возле 33-й школы живу. Досрочные каникулы объявили, теперь вообще неизвестно, когда почистят», — добавил он.

Некоторым приходится идти на работу пешком в метель.

«Пурга и снега в три раза меньше, чем в прошлую метель. Губернатор отменил автобусы, но не сделал выходным днем для всех. Отчитался, что пустил вахтовки, а их всего две на весь город. Пешком люди идут. Дорога пустая, ни автобусов, ни тракторов, редкие машины и люди по сугробам на работу, кому пять, кому 10 километров. И где-то штаб есть в администрации, его создали еще до циклона, по борьбе с ним», — возмутился житель Евгений.

Движение общественного транспорта приостановили в Петропавловске-Камчатском до 18:00 27 декабря, заявил собеседник 360.ru Сергей.

«Сохраняется сложная дорожная обстановка, работает снегоуборочная техника. Город остается в зоне влияния мощного циклона, продолжаются сильные осадки», — сообщила пресс-служба администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Ранее циклон обрушился на Московский регион. В уборке улиц от снега задействовали 1,8 тысячи единиц спецтехники.

