Участникам Великой Отечественной войны дадут звания почетных граждан

Все участники Великой Отечественной войны получат звания почетных граждан своих городов и населенных пунктов. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

Глава государства подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны стали для всех россиян настоящим примером патриотического воспитания. Поэтому очень важно обеспечить их поддержку.

Путин призвал губернаторов, мэров и руководителей районных администраций лично встретиться с фронтовиками в ближайшее время, чтобы узнать о проблемах, с которыми они сталкиваются, и найти пути их решения.

Президент обратил внимание, что участвовавшие в боях в ходе Великой Отечественной войны должны получить звание почетных граждан своих городов, муниципалитетов или регионов.

«Считаю необходимым поддержать инициативу министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков — участников Великой Отечественной войны званием „Почетный гражданин“ региона, города или муниципалитета. Знаю, что многие уже имеют этот статус, но повторю: его достоин каждый ветеран», — заявил Путин.

Ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы, а также труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда в честь юбилейного празднования Великой Победы получат специальные выплаты в размере 80 тысяч рублей.