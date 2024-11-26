Вайб назвали словом 2024 года в России. Как использовать его, чтобы не было кринжово
Портал «Грамота.ру» выбрал слово 2024 года в России. Им оказался вайб. Победитель обогнал при голосовании скуфа и прилет. Как правильно использовать самое популярное слово в стране, чтобы никто не «кринжанул», разбирался 360.ru.
Что такое плюс вайб и минус вайб
Прежде чем перейти к выражениям плюс/минус вайб, давайте разберемся, что означает вайб в современном сленге. Само слово произошло от англицизма vibe («вибрация»).
Под ним принято поднимать эмоции, которые мы испытываем по отношению к чему угодно.
Также вайбом называют ощущение какой-то особенной (причем не обязательно хорошей) атмосферы от общения с каким-либо человеком, либо от посещения того или иного места. Например:
— почему тебе так не понравился Саша?
— он странно общается, у него вайб скуфа (или у него какой-то странный вайб).
В русском сленге у слова «вайб» стало больше смыслов, поэтому его можно использовать, чтобы поддержать ту или иную точку зрения, сказав, к примеру, «мне близок такой вайб».
Помимо этого, от существительного «вайб» образовали наречие («вайбово») или прилагательное («вайбовый»).
Их используют только в положительном ключе. Вот несколько вариантов: «какой же сегодня вайбовый вечер», «это очень вайбовый фильм», «в том кафе очень вайбово».
Минус вайб — это
Фразу «Минус вайб» можно использовать, чтобы описать неприятную или некомфортную обстановку или атмосферу.
Также так называют плохое настроение. Так что, если будете не в духе, в ответ на вопрос, как дела, отвечайте: «минус вайб». Вас поймут. Или, как минимум, между вами и собеседником завяжется беседа о современном сленге, а там, может, и настроение улучшится.
Кстати, спросить, как дела, можно, тоже используя слово «вайб», причем без вопросительной интонации — просто «вайб чек».
Плюс вайб — это
Выражение «плюс вайб», наоборот, подходит для описания хорошего настроения и приятной атмосферы.
Такая фраза подходит, когда человек радостный и доброжелательный, прямо излучает ее. Например: «когда мы с тобой встречаемся, это всегда плюс вайб».
Таким образом, использовать слово «вайб» и все производные от него можно применительно к тем или иным субъективным ощущениям. В противном случае это может быть не слишком уместно, например, странно прозвучит слово вайб при описании технических характеристик чего бы то ни было.
Также странно пытаться обосновать свою точку зрения в деловой коммуникации, приводя в качестве обоснования слово «вайб».
Например, «вы озвучили смету за проект и сразу минус вайб». Согласитесь, выглядит несколько нелепо.
Плюс/минус рэп
Другое популярное слово со значками плюса и минуса — реп. И нет, это не про рэп. В данном случае rep — это reputation (от англ. «репутация»).
А вариант с +/- происходит от игровых терминов +rep и -rep. Может быть, вы удивитесь, но фразой «плюс реп» можно даже поблагодарить или выразить уважение.
«Минус рэп», соответственно, используют, чтобы передать противоположные чувства. Также им можно описать свое плохое настроение.
Какие еще сленговые слова сейчас популярны
Помимо вайба и всех его производных, в числе самых популярных (и не только у подростков) сленговых слов оказались:
- Альтушка — чтобы разобраться с этим словом, нужно вспомнить о субкультуре «альт» (alt, то есть альтернативный), которая зародилась в TikTok в 2021 году. Тогда молодые люди с яркими волосами, которые причисляли себя к этой субкультуре, публиковали видео, на которых вели себя эксцентрично. Со временем слово «альтушка» стали использовать, чтобы описать девушку, которая считает себя «alt» и стремится выделяться за счет своего эпатажного поведения и чрезмерно яркого внешнего вида.
- Скуф — уничижительное прозвище для мужчин в возрасте от 35 лет, которые не следят за собой, выглядят старше своих лет, не занимаются спортом, имеют лишний вес, у них нет никаких увлечений, кроме, может быть, алкоголя. У этого слова (как и у вайба) есть свои производные. Например, глагол «соскуфиться» («он так соскуфился» — то есть стал плохо выглядеть, запустил себя. Либо: «я так боюсь соскуфиться» — то есть боюсь некрасиво состариться и начать жить очень скучную жизнь).
- Краш — так называют объект очень сильной, но безответной любви.
- Кринж — начнем с того, что сейчас модно говорить уже не кринж, а кринге. А означает это стыд за какую-то ситуацию, действия или поведение другого человека. Чтобы было более понятно — синонимом «кринжа» — «испанский стыд».
- Анк — так могут называть мужчину 30+, который пытается выглядеть моложе своего возраста, поэтому следует подростковым трендам.
- Бимбо — девушка, которая уделяет очень много внимания своей внешности, тщательно ухаживает за собой, но в чем-то ее можно считать очень легкомысленной.
- Дед инсайд — это выражение подходит для того, чтобы описать состояние, когда вы максимально устали от жизни. Тут и пессимистичный настрой, и безразличие, и усталость от всего.
- Нормис — обычный человек, который никак не выделяется из толпы. Часто это обозначение используют с некоторым пренебрежением.
- ЛП/ЛД — аббревиатуры для лучшей подруги — ДП и лучшего друга — ЛД.
- Сигма — сигмой называют очень уверенного в себе человека, настоящего лидера, который при этом не стремится к тому, чтобы быть лидером в какой-то группе, а стремится быть независимым.
- Пикми — девушка, которая делает все, чтобы завоевать внимание молодых людей, подчеркивая, что она совсем не такая, как другие.
- Имба — это слово используют, чтобы описать что-то исключительно крутое. Происходит оно от английского imbalanced, то есть «несбалансированный». Формулировка пришла из сленга геймеров. Так называли персонажей, которые обладали очень сильными навыками. В реальной жизни сейчас его используют чуть ли не как высшую похвалу примерно для всего.
Слово года 2024: разные версии
Словом 2024 года по версии«Грамота.ру» оказался вайб. Совсем немного от него отстал скуф. Также в первую тройку попал прилет.
В общей сложности на конкурсе рассматривали более 400 слов, в основной список, который составили на основе анализа СМИ, опросов в соцсетях и на самом портале, а также других источников, вошли только 120.
И уже из них специалисты-филологи сформировали шорт-лист из 11 слов. Что до победителей, то вайб одержал победу, набрав 256 голосов, скуф — 229, а прилет — 124.