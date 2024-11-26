Сегодня 19:47 Вайб назвали словом 2024 года в России. Как использовать его, чтобы не было кринжово 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press Общество

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Портал «Грамота.ру» выбрал слово 2024 года в России. Им оказался вайб. Победитель обогнал при голосовании скуфа и прилет. Как правильно использовать самое популярное слово в стране, чтобы никто не «кринжанул», разбирался 360.ru.

Что такое плюс вайб и минус вайб Прежде чем перейти к выражениям плюс/минус вайб, давайте разберемся, что означает вайб в современном сленге. Само слово произошло от англицизма vibe («вибрация»). Под ним принято поднимать эмоции, которые мы испытываем по отношению к чему угодно. Также вайбом называют ощущение какой-то особенной (причем не обязательно хорошей) атмосферы от общения с каким-либо человеком, либо от посещения того или иного места. Например: — почему тебе так не понравился Саша? — он странно общается, у него вайб скуфа (или у него какой-то странный вайб).

Фото: РИА «Новости»

В русском сленге у слова «вайб» стало больше смыслов, поэтому его можно использовать, чтобы поддержать ту или иную точку зрения, сказав, к примеру, «мне близок такой вайб». Помимо этого, от существительного «вайб» образовали наречие («вайбово») или прилагательное («вайбовый»). Их используют только в положительном ключе. Вот несколько вариантов: «какой же сегодня вайбовый вечер», «это очень вайбовый фильм», «в том кафе очень вайбово». Минус вайб — это Фразу «Минус вайб» можно использовать, чтобы описать неприятную или некомфортную обстановку или атмосферу. Также так называют плохое настроение. Так что, если будете не в духе, в ответ на вопрос, как дела, отвечайте: «минус вайб». Вас поймут. Или, как минимум, между вами и собеседником завяжется беседа о современном сленге, а там, может, и настроение улучшится. Кстати, спросить, как дела, можно, тоже используя слово «вайб», причем без вопросительной интонации — просто «вайб чек». Плюс вайб — это Выражение «плюс вайб», наоборот, подходит для описания хорошего настроения и приятной атмосферы.

Такая фраза подходит, когда человек радостный и доброжелательный, прямо излучает ее. Например: «когда мы с тобой встречаемся, это всегда плюс вайб».

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, использовать слово «вайб» и все производные от него можно применительно к тем или иным субъективным ощущениям. В противном случае это может быть не слишком уместно, например, странно прозвучит слово вайб при описании технических характеристик чего бы то ни было. Также странно пытаться обосновать свою точку зрения в деловой коммуникации, приводя в качестве обоснования слово «вайб». Например, «вы озвучили смету за проект и сразу минус вайб». Согласитесь, выглядит несколько нелепо. Плюс/минус рэп Другое популярное слово со значками плюса и минуса — реп. И нет, это не про рэп. В данном случае rep — это reputation (от англ. «репутация»).

А вариант с +/- происходит от игровых терминов +rep и -rep. Может быть, вы удивитесь, но фразой «плюс реп» можно даже поблагодарить или выразить уважение.

Фото: РИА «Новости»

«Минус рэп», соответственно, используют, чтобы передать противоположные чувства. Также им можно описать свое плохое настроение. Какие еще сленговые слова сейчас популярны Помимо вайба и всех его производных, в числе самых популярных (и не только у подростков) сленговых слов оказались: Альтушка — чтобы разобраться с этим словом, нужно вспомнить о субкультуре «альт» (alt, то есть альтернативный), которая зародилась в TikTok в 2021 году. Тогда молодые люди с яркими волосами, которые причисляли себя к этой субкультуре, публиковали видео, на которых вели себя эксцентрично. Со временем слово «альтушка» стали использовать, чтобы описать девушку, которая считает себя «alt» и стремится выделяться за счет своего эпатажного поведения и чрезмерно яркого внешнего вида.

Фото: РИА «Новости»

Скуф — уничижительное прозвище для мужчин в возрасте от 35 лет, которые не следят за собой, выглядят старше своих лет, не занимаются спортом, имеют лишний вес, у них нет никаких увлечений, кроме, может быть, алкоголя. У этого слова (как и у вайба) есть свои производные. Например, глагол «соскуфиться» («он так соскуфился» — то есть стал плохо выглядеть, запустил себя. Либо: «я так боюсь соскуфиться» — то есть боюсь некрасиво состариться и начать жить очень скучную жизнь).

Краш — так называют объект очень сильной, но безответной любви.

Кринж — начнем с того, что сейчас модно говорить уже не кринж, а кринге. А означает это стыд за какую-то ситуацию, действия или поведение другого человека. Чтобы было более понятно — синонимом «кринжа» — «испанский стыд».

Анк — так могут называть мужчину 30+, который пытается выглядеть моложе своего возраста, поэтому следует подростковым трендам.

Фото: РИА «Новости»

Бимбо — девушка, которая уделяет очень много внимания своей внешности, тщательно ухаживает за собой, но в чем-то ее можно считать очень легкомысленной.

Дед инсайд — это выражение подходит для того, чтобы описать состояние, когда вы максимально устали от жизни. Тут и пессимистичный настрой, и безразличие, и усталость от всего.

Нормис — обычный человек, который никак не выделяется из толпы. Часто это обозначение используют с некоторым пренебрежением.

ЛП/ЛД — аббревиатуры для лучшей подруги — ДП и лучшего друга — ЛД.

Фото: РИА «Новости»

Сигма — сигмой называют очень уверенного в себе человека, настоящего лидера, который при этом не стремится к тому, чтобы быть лидером в какой-то группе, а стремится быть независимым.

Пикми — девушка, которая делает все, чтобы завоевать внимание молодых людей, подчеркивая, что она совсем не такая, как другие

Имба — это слово используют, чтобы описать что-то исключительно крутое. Происходит оно от английского imbalanced, то есть «несбалансированный». Формулировка пришла из сленга геймеров. Так называли персонажей, которые обладали очень сильными навыками. В реальной жизни сейчас его используют чуть ли не как высшую похвалу примерно для всего.

Фото: РИА «Новости»

Слово года 2024: разные версии Словом 2024 года по версии«Грамота.ру» оказался вайб. Совсем немного от него отстал скуф. Также в первую тройку попал прилет. В общей сложности на конкурсе рассматривали более 400 слов, в основной список, который составили на основе анализа СМИ, опросов в соцсетях и на самом портале, а также других источников, вошли только 120. И уже из них специалисты-филологи сформировали шорт-лист из 11 слов. Что до победителей, то вайб одержал победу, набрав 256 голосов, скуф — 229, а прилет — 124.