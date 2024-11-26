Вайб назвали словом 2024 года в России. Как использовать его, чтобы не было кринжово

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Портал «Грамота.ру» выбрал слово 2024 года в России. Им оказался вайб. Победитель обогнал при голосовании скуфа и прилет. Как правильно использовать самое популярное слово в стране, чтобы никто не «кринжанул», разбирался 360.ru.

Что такое плюс вайб и минус вайб

Прежде чем перейти к выражениям плюс/минус вайб, давайте разберемся, что означает вайб в современном сленге. Само слово произошло от англицизма vibe («вибрация»).

Под ним принято поднимать эмоции, которые мы испытываем по отношению к чему угодно.

Также вайбом называют ощущение какой-то особенной (причем не обязательно хорошей) атмосферы от общения с каким-либо человеком, либо от посещения того или иного места. Например:

— почему тебе так не понравился Саша?

— он странно общается, у него вайб скуфа (или у него какой-то странный вайб).

Фото: РИА «Новости»

В русском сленге у слова «вайб» стало больше смыслов, поэтому его можно использовать, чтобы поддержать ту или иную точку зрения, сказав, к примеру, «мне близок такой вайб».

Помимо этого, от существительного «вайб» образовали наречие («вайбово») или прилагательное («вайбовый»).

Их используют только в положительном ключе. Вот несколько вариантов: «какой же сегодня вайбовый вечер», «это очень вайбовый фильм», «в том кафе очень вайбово».

Минус вайб — это

Фразу «Минус вайб» можно использовать, чтобы описать неприятную или некомфортную обстановку или атмосферу.

Также так называют плохое настроение. Так что, если будете не в духе, в ответ на вопрос, как дела, отвечайте: «минус вайб». Вас поймут. Или, как минимум, между вами и собеседником завяжется беседа о современном сленге, а там, может, и настроение улучшится.

Кстати, спросить, как дела, можно, тоже используя слово «вайб», причем без вопросительной интонации — просто «вайб чек».

Плюс вайб — это

Выражение «плюс вайб», наоборот, подходит для описания хорошего настроения и приятной атмосферы.

Такая фраза подходит, когда человек радостный и доброжелательный, прямо излучает ее. Например: «когда мы с тобой встречаемся, это всегда плюс вайб».

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, использовать слово «вайб» и все производные от него можно применительно к тем или иным субъективным ощущениям. В противном случае это может быть не слишком уместно, например, странно прозвучит слово вайб при описании технических характеристик чего бы то ни было.

Также странно пытаться обосновать свою точку зрения в деловой коммуникации, приводя в качестве обоснования слово «вайб».

Например, «вы озвучили смету за проект и сразу минус вайб». Согласитесь, выглядит несколько нелепо.

Плюс/минус рэп

Другое популярное слово со значками плюса и минуса — реп. И нет, это не про рэп. В данном случае rep — это reputation (от англ. «репутация»).

А вариант с +/- происходит от игровых терминов +rep и -rep. Может быть, вы удивитесь, но фразой «плюс реп» можно даже поблагодарить или выразить уважение.

Фото: РИА «Новости»

«Минус рэп», соответственно, используют, чтобы передать противоположные чувства. Также им можно описать свое плохое настроение.

Какие еще сленговые слова сейчас популярны

Помимо вайба и всех его производных, в числе самых популярных (и не только у подростков) сленговых слов оказались:

Фото: РИА «Новости»
Фото: РИА «Новости»
Фото: РИА «Новости»
Фото: РИА «Новости»

Слово года 2024: разные версии

Словом 2024 года по версии«Грамота.ру» оказался вайб. Совсем немного от него отстал скуф. Также в первую тройку попал прилет.

В общей сложности на конкурсе рассматривали более 400 слов, в основной список, который составили на основе анализа СМИ, опросов в соцсетях и на самом портале, а также других источников, вошли только 120.

И уже из них специалисты-филологи сформировали шорт-лист из 11 слов. Что до победителей, то вайб одержал победу, набрав 256 голосов, скуф — 229, а прилет — 124.

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