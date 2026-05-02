Автоэксперт Ладушкин указал на минусы идеи с резким снижением нештрафуемого порога

Автоэксперт Евгений Ладушкин прокомментировал идею с резким снижением нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По мнению эксперта, реализация инициативы может привести к лавине штрафов, которые автомобилисты будут пытаться оспорить через суд.

«Превышение на два и три километра в час фиксировать реально, но если мы резко изменим нештрафуемый порог, то получим большое количество обращений граждан», — отметил специалист.

Он добавил, что точность определения скорости камерами видеофиксации зависит от множества факторов, включая погодные условия и освещение.