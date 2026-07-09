В России 60 семей стали победителями Президентского конкурса «Это у нас семейное»
В Москве в День семьи, любви и верности подвели итоги второго сезона Президентского конкурса «Это у нас семейное». Победителями стали 60 семей из 43 регионов России.
Победители получили сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Награждение прошло в Зеленом театре ВДНХ. По заявлению организаторов, все 328 семей-финалистов конкурса отправятся в совместные путешествия по стране.
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Победителями второго сезона стали 60 команд, в составе которых 401 человек. Среди них 157 детей, 123 родителя, 92 представителя поколения бабушек и дедушек, а также 29 других родственников. Самым юным победителям шесть лет, самому взрослому участнику среди победителей — 80 лет. Самая многодетная семья среди победителей воспитывает 36 детей, самый большой стаж брака среди победителей — 53 года.
«Наш Президент сказал, что Россия — это семья семей. И вы — это наглядный пример этого. <…> Но знаете, главное, что я увидел, когда был наблюдателем в зале? Любовь, уважение. То, как бережно вы поддерживали друг друга, болели друг за друга, помогали — это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья. Вы, ваши семьи — это гордость России» — заявил в обращении к финалистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
По его словам, конкурс стал не просто соревнованием, а новой традицией для семей по всей России. Кириенко отметил творческий подход к костюмам, авторы лучших получат возможность поработать с дизайнерами России.
С праздником участников поздравила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что конкурс стал самым востребованным проектом о семье.
«Крепкая семья — это абсолютный приоритет и главная ценность для всех 194 народов, живущих в России. Это настоящее и будущее нашей многонациональной страны, ее незыблемая опора. Когда у людей есть поддержка близких, неразрывная связь с родными, желание растить детей и передавать им свой опыт, есть дом, в котором всегда слышен смех детей и внуков — укрепляется уверенность в завтрашнем дне», — отметила Голикова.
Во втором сезоне в конкурсе приняли участие 726 тысяч человек — почти 200 тысяч семей со всей страны вместе с родственниками, проживающими в 82 государствах.
Из Московской области победителями стали две семьи: семья Багирян, Зубенко и семья Купцовых, Белоножкиных.