Сегодня 14:12 Охота на квадроберов: под угрозой кино и здравый смысл Писатель Беседин: главным врагом России оказалась не Украина, а квадробинг 0 0 0 Фото: Михаил Боярский в роли Волка. Кадр из музыкального фильма-сказки «Мама». Режиссер Элизабета Бостан. Кинокомпании: Мосфильм, «Букурешть», «Ралюкс-фильм». Обладатель специального приза жюри «Серебряный кубок» на МКФ для детей и юношества в Венеции-77 / РИА «Новости» Эксклюзив

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Все чуднее и чуднее, на самом деле. Так долго эксперты и аналитики рассказывали нам, что главный враг России — это бандеровский режим на Украине, поддерживаемый хитроумными западными кураторами. Но оказалось, что нет, вовсе не он. И даже не галльский петух Макрон, и не дед на батарейках Байден. Главный враг, судя по всему, это квадроберы, грозящие расшатать российские скрепы. Иначе как относиться к последним инициативам?

О квадробинге в определенный момент стали говорить так много, что о нем узнали даже те, кто раньше ничего об этом не слышал. Как часто бывает, в процесс втянулись любопытствующие. В результате из развлечения немногочисленных маргиналов или экспериментаторов, как правило, просто мающихся суетностью жизни, квадробинг превратился в вызов и фетиш, в то, что нужно попробовать. Как минимум ради прикола. Понятно, что в этой охоте на квадроберов старались и рвались общественники и депутаты. Куда нам без них? Делали странные заявления, выдвигали дикие инициативы. Культ квадробинга разросся.

Фото: Певица Анастасия Стоцкая в роли лисы Алисы и певец Филипп Киркоров в роли Кота Базилио на съемках новогоднего телевизионного мюзикла «Красная Шапочка» на киностудии RWS в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

Меж тем в социальных сетях упражнялись в юморе, публикуя кадры из советской киноклассики. Боярского в роли кота Матвея или лису Алису и кота Базилио из «Буратино». Зря публиковали.

Доблестные общественники устремили в ту сторону всевидящее око, следом подключились и депутаты. Теперь вот какую инициативу выдвинул в Государственной думе депутат от ЛДПР Андрей Свинцов. Речь о небольшой поправке, которую планируется внести сразу в шесть законов. Звучит будущий запрет так: «Публичная демонстрация полного или частичного переодевания в животных, имитация движений и повадок животных, не имеющие никакой иной цели, кроме проявления идентификации себя с животным».

Фото: «Бременские музыканты» — советский музыкальный рисованный мультфильм 1969 года. Russian Look / Global Look Press

Свинцов, кстати, пояснил, что все дело в эффекте подражания. Вот, мол, девочки из группы «Тату» ходили в юбочках и держались за ручки, а потом как понеслась! Жаль, что депутатам — их уму и совести — подражать не хотят. Или все же хотят? Иначе откуда такой культ эскортниц в нашей стране? Вероятно, у людей много свободного времени и денег. Как и у депутатов? Ведь как-то в думских головах рождаются подобные инициативы.

Квадробинг — это, с одной стороны, просто еще одна движуха, но, с другой, партия в большой войне за идентичность. Это так. Да и нет ничего достойного и продуктивного в том, чтобы выгуливать своего внучка в ошейнике или приводить его на прививки. Глупость это — и довольно опасная. Потому что разлагается личность. Однако, во-первых, популярным эту глупость сделали власть имущие, когда устроили что-то вроде охоты на ведьм. Не знаю, по глупости или хотели отвлечь внимание от серьезных вещей. И вот тут, собственно, начинается во-вторых.

У нас в России настолько все хорошо, что нужно целыми днями бороться с квадроберами? Больше никаких проблем в стране нет? Ведь маразм! Общественники выискивают идиотические поводы, чтобы придраться, выслуживаясь, точно в армейском цирке. Как вам такая новость, к примеру? Общественники предложили запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» из-за фразы «по усам текло, а в рот не попало». Потом подключаются депутаты, вносящие аляповатые законопроекты. И ведь еще вопрос: как те работать после принятия будут?

Фото: Кадр из детского художественного фильма «Мама», снятого французским режиссером Элизабетой Бостан в 1976 году на киностудии «Мосфильм». В роли Козы — Людмила Гурченко, в роли Волка — Михаил Боярский / РИА «Новости»

Дело не в квадробинге. Не в бандеровцах и не в Западе. Дело в том, что в стране нет внятной системы координат, и нас, как пьяных, шатает из стороны в сторону. Дополнительно осложняется все тем, что орды карьеристов пытаются выслужиться, ратуя за патриотизм и скрепы. Получается глупо, нелепо и вредно. Как будто кого-то выгуливает на поводке — и я сейчас не о квадроберах. А поводок душит, душит…