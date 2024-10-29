В России придумали, как бороться с квадроберами. Лисы Алисы и кота Базилио больше не будет

Борьба с квадроберами в России набирает обороты. Переодевание подростков в животных не на шутку беспокоит общественность, с учетом этого депутаты продолжают придумывать новый способ борьбы с «диким движением». Теперь в Думе разработали законопроект, который запрещает пропаганду субкультур, связанных с квадробикой и фурри. Идея это, как выяснил «Московский комсомолец» , рискует оказаться «кусачей» для кинематографа.

Кто предложил новый проект и зачем

Автором документа выступил заместитель председателя IT-комитета нижней палаты Андрей Свинцов, представляющий партию ЛДПР. Проект рассчитывают внести в Государственную Думу в течение двух-трех недель.

Эта инициатива запрещает публичное представление, при котором происходит полное или частичное перевоплощение в животных, а также имитация их движений и поведения, не имеющие иной цели, кроме как выразить свою идентичность с ними.

Кинематографистам при одобрении этого документа придется особенно несладко, ведь им придется на полном серьезе доказывать, что персонаж в их произведениях перевоплощается в животное, чтобы сказать нечто большее, а не просто сыграть роль козы или собаки. Другой вариант — не гримировать актеров, а заставлять художественно-выразительными приемами показывать зрителю, кто они. Ну, и, наконец, можно вообще не снимать фильмы с «очеловеченными» четвероногими.

Долой кота Бегемота и лису Алису с Базилио?

С учетом предложения Свинцова невозможно не вспомнить о множестве фильмов, в которых актеры изображают животных, надевая соответствующие костюмы. Например, в кинокартине «Мама» Людмила Гурченко предстала перед зрителями в образе козы.

В «Мастере и Маргарите» — кот Бегемот, в «Новогодних приключениях Маши и Вити» — кот Матвей, которого сыграл всеми любимый Михаил Боярский, в «Приключениях Буратино» — несравненные плуты лиса Алиса и кот Базилио, а также пес Артемон, друг Мальвины.

Что делать с этими картинами, которые знаю и любят миллионы зрителей, в документе Свинцова ответа нет.

Пока квадробинг остается чуть ли не на пике популярности. С начала 2024 года на маркетплейсах начался бум на товары для тех, кто хочет выглядеть как животное. В количественном выражении продажи различных аксессуаров и других приспособлений для квадроберов увеличились на 4800%, а в денежном — на 4700%.