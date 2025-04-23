«Из огня да в полымя». Почему после «летней» весны в Москве похолодает и надолго ли?

Погода в Москве и Подмосковье не перестает удивлять с начала 2025 года: январь выдался «мягким», в феврале жители столицы и региона едва не замерзли, в марте внезапно растаяли все сугробы, а в апреле их снова намело — ненадолго, ведь настало внезапное лето. В этом месяце метеорологи зафиксировали уже шесть температурных рекордов, но предупредили о грядущем похолодании. Чего ждать в конце апреля и вернется ли тепло на майских праздниках, выяснил 360.ru.

Шесть температурных рекордов в столице По данным Гидрометцентра, с 16 по 22 апреля Москва побила сразу шесть рекордов по жаре. Самым теплым днем месяца было 22-е число, когда столбики термометров показывали в среднем +23,3 градуса. В среду ожидалось и того больше — +24,3. Раннему лету не стоит радоваться, ведь в эти выходные в столицу и регион придет похолодание. Сегодня вечером ее накроют ливни. Почему так? Всему виной резкое изменение атмосферных потоков. Причина «погодных качелей» в Москве Все природные процессы развиваются с определенной цикличностью, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Фото: Медиасток.рф

«Это можно наблюдать в апреле. Когда преобладает западно-восточный перенос, таких резких перемен в погоде не происходит. Сейчас же межрегиональные процессы, приходят потоки то с юга, то с севера», — уточнила эксперт. Если воздух идет с юга, то в Москве становится тепло, а погода напоминает больше летнюю, чем весеннюю. Затем с тыла придет холодный воздух, и в столице наступит холод с преобладанием северного или северо-восточного ветра.

«Случится резкая смена воздушных потоков», — объяснила метеоролог. Погода в конце апреля будет напоминать мартовскую.

Фото: Медиасток.рф

«Хотя природа уже проснулась, листья на деревьях не опадут, а цветы не закроются», — заверила Позднякова. Возвращение холодов характерно для наших широт, подчеркнула эксперт. К тому же это случается не каждый год. Коллегу поддержал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с 360.ru он предположил, что на протяжении мая и июня температурные качели — от минусовой температуры до рекордов по жаре — в Москве и Подмосковье продолжатся.

Мы будем прыгать из огня да в полымя. Это одна из черт изменения климата последнего времени — резкие перепады погоды. Александр Шувалов

С каждым годом они становятся все заметнее. Причина — неустойчивость атмосферных процессов, когда общая температура растет.

Фото: Медиасток.рф

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на конец апреля 2025 Череда температурных рекордов закончится 23-го числа. Это не позволит апрелю 2025 года стать самым теплым, потому что был снег. Конец месяца также ожидается отрицательным по температуре воздуха. «Плавное похолодание начнется 24 апреля, с переходом ветра на северное направление. Завтра будет около +20 градусов. В пятницу температура понизится примерно до +15», — уточнил Шувалов. Пик придется на субботу и воскресенье. Дневная температура понизится до уровня от +6 до +8 градусов, ночью по области возможны заморозки.

Велика вероятность дождей с мокрым снегом. Александр Шувалов

Метеоролог посоветовал садоводам и огородникам пока не торопиться высаживать рассаду в грунт. «Можно будет после апрельского похолодания. К тому же все зависит от характера культур: какие-то морозостойкие, их не опасно высаживать, другие — теплолюбивые, с ними лучше подождать», — предупредил эксперт.

Фото: Медиасток.рф

«В воскресенье, 26 апреля, ночная температура в регионе будет колебаться от -2 до +3 градусов, а дневная — от +3 до +8», — добавила Позднякова. В понедельник, 28-го числа, столбики термометров приблизятся к отметке +10 градусов. Во вторник начнется постепенное потепление. Уже 30 и 31 апреля ночная и дневная температура будет положительная. «При этом северный ветер сохранится. Воздух будет прогреваться за счет солнца», — пообещала метеоролог.

Фото: Медиасток.рф

Прогноз погоды на майские праздники 2025 Есть вероятность, что в майские праздники похолодание сойдет на нет. По словам Поздняковой, если северный ветер сменится на западный или юго-западный, мы встретим начало месяца с более комфортной, чем в конце апреля, температурой. Существенных осадков метеорологи не ожидают. «Не исключено, что с 2 по 4 мая температура будет в пределах от +10 до +15 в светлое время суток. Возможно, что в один из дней воздух прогреется до +20», — подытожила специалист.