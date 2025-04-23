Москвичей предупредили о надвигающемся ливне

После шести часов вечера 23 апреля в столице может начаться сильный дождь. Об этом предупредили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 18:00 в столице ожидаются дождь, местами — ливень, гроза», — сообщили в ведомстве.

Во время грозы порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Москвичей и гостей города попросили быть внимательными на улице, а также не парковать машины рядом с деревьями и не прятаться от непогоды под ними.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с 360.ru заявил, что после серии температурных рекордов москвичей ожидает похолодание. По его прогнозам, Москва в ближайшие дни утонет в мокром снеге и дожде.

Синоптик Ильин добавил, что возвращения тепла в столицу стоит ожидать к началу мая.