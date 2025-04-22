Погода в Москве повторила температурный рекорд 1995 года

Синоптик Леус: воздух в Москве прогрелся до +23,3 градуса и повторил рекорд

Температура воздуха в Москве днем 22 апреля достигла отметки в +23,3 градуса. Такое же значение синоптики зафиксировали в 1995 году, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«К 15:00 температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, поднялась до +23,3 градуса, повторяя тем самым суточный рекорд максимальной температуры сегодняшнего дня, установленный в 1995 году», — отметил специалист.

По словам Леуса, возможно, температура продолжит расти, поэтому рекорд может обновиться. Позже он сообщил, что атмосферный фронт к вечеру принес к берегам Москвы-реки более свежий воздух, что ограничило дневной прогрев.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ближе ко Дню Победы в Центральную Россию придет умеренное тепло. Днем температура достигнет +13-18 градусов.