В ЛДПР призвали отменить срок давности по делам о педофилии

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме внесли законопроект, отменяющий срок давности по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности детей. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Рано или поздно все получат по заслугам

«Соответствующий законопроект направлен на заключение в Правительство и Верховный Суд России 18 августа 2025 года. По мнению авторов инициативы, мера усилит защиту детей от сексуального насилия и будет способствовать росту доверия общества к правосудию», — заявили депутаты.

По их мнению, люди будут уверены, что виновник понесет наказание за преступление, сколько бы лет не прошло. В случае принятия закона преступники всегда будут знать, что рано или поздно ответят за свои действия.

«Для любого нормального человека половые преступления в отношении детей и подростков — за гранью человечности», — отметили в ЛДПР.

По словам парламентариев, такие преступления для общества сопоставимы с терроризмом и жестокими убийствами. Несмотря на это, в России к таким людям еще применимо правило «срока давности». Преступник может остаться безнаказанным, если с момента злодеяния пройдет достаточно времени.