В ЛДПР призвали отменить срок давности по делам о педофилии
Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме внесли законопроект, отменяющий срок давности по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности детей. Документ оказался в распоряжении 360.ru.
Рано или поздно все получат по заслугам
«Соответствующий законопроект направлен на заключение в Правительство и Верховный Суд России 18 августа 2025 года. По мнению авторов инициативы, мера усилит защиту детей от сексуального насилия и будет способствовать росту доверия общества к правосудию», — заявили депутаты.
По их мнению, люди будут уверены, что виновник понесет наказание за преступление, сколько бы лет не прошло. В случае принятия закона преступники всегда будут знать, что рано или поздно ответят за свои действия.
«Для любого нормального человека половые преступления в отношении детей и подростков — за гранью человечности», — отметили в ЛДПР.
По словам парламентариев, такие преступления для общества сопоставимы с терроризмом и жестокими убийствами. Несмотря на это, в России к таким людям еще применимо правило «срока давности». Преступник может остаться безнаказанным, если с момента злодеяния пройдет достаточно времени.
Педофила отпустили под подписку
При этом существует много случаев, когда виновников находили спустя десятилетия после преступлений.
«Например, петербургская полиция сумела найти насильника, напавшего на 10-летнюю девочку, только через 24 года. И что же — после допроса его вынуждены были отпустить под подписку о невыезде, так как срок давности по делу вышел», — напомнили депутаты.
В документе отметили, что педофилы и насильники знают о несовершенстве закона и нагло пользуются им, затягивают процесс и скрываются от правоохранителей. При этом склонность к такому со временем не исчезает. Статистика Генпрокуратуры России показала рост преступлений сексуального характера против детей на 44% с 2010 по 2024 год.
«Мы должны максимально обезопасить наших детей от любого посягательства на их жизнь и здоровье», — подчеркнула депутат Василина Кулиева.
По ее словам, в ЛДПР намерены добиться устранения этого законодательного пробела.