Подозреваемого в двойном убийстве под Оренбургом задержали спустя 17 лет

Следственный комитет по Оренбургской области сообщил о задержании 59-летнего жителя Саратовской области по подозрению в двойном убийстве, совершенном 17 лет назад. Об этом проинформировал телеканал «Саратов 24» .

По информации ведомства, в августе 2008 года в Оренбургской области мужчина, предлагая подвезти, заманил двух женщин в лесополосу, где изнасиловал и лишил жизни. Тела жертв в возрасте 30 и 41 года нашли в лесополосе рядом с дорогой Бугуруслан — Старокутлумбетово.

На одежде одной из погибших обнаружили биологический материал, позволяющий идентифицировать генотип преступника. Но несмотря на это, убийства долгое время оставались нераскрытыми из-за переезда подозреваемого в другой регион.

Совместные усилия следователей и сотрудников УМВД по Оренбургской области привели к установлению совпадения генотипа, изъятого с одежды жертвы, с генотипом подозреваемого. Мужчина был задержан на территории Саратовской области и доставлен в Бугуруслан.

Обвиняемый признал свою вину и дал показания, подтверждающие его причастность к преступлению. Ему предъявлено обвинение по части второй статьи 105 УК РФ.