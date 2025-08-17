Поиски надругавшегося над девочкой педофила объявили под Пермью

Неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку с целью изнасилования на глазах других детей в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве уточнили, что неизвестный напал на девочку 8 августа около деревни Заречная. Свидетелями преступления стали двое сверстников пострадавшей.

Возраст девочки в ведомстве не уточнили. Криминалисты завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении малолетних.

Следователи с участием оперативных сотрудников краевого главка МВД начали комплекс розыскных мероприятий для установления личности подозреваемого, а также выяснения всех обстоятельств происшествия.

В субботу, 16 августа, суд американского штата Калифорния приговорил к 100 годам тюрьмы жительницу Сан-Диего. Женщина работала няней с детьми с особенностями развития. Своих подопечных на протяжении нескольких лет она передавала знакомому педофилу.