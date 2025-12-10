Меньше работать, больше жить. В ГД предложили сократить рабочий день до шести часов
Депутат Куринный: перейти на 6-часовой рабочий день можно благодаря технологиям
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день. В случае его принятия количество рабочих часов в неделю уменьшится до 30. С чем это связано и как можно реализовать — в материале 360.ru.
Получать столько же, а работать меньше
Заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный рассказал в беседе с 360.ru, что новые правила предложили в связи с развитием технологий и ростом производительности труда.
«По большому счету, уже многие страны по такому варианту идут. Просто не все имеют централизованное законодательство, как в России. А по факту уже многие профессии именно по этой схеме и работают, я имею в виду за рубежом», — сказал он.
Эксперт отметил, что изменения графика никак не должно отразиться на зарплате. Выплаты останутся прежними, а люди станут работать меньше. Также шестичасовой формат не повлияет на производительность.
«В принципе, это сегодня и происходит, только человек остается на тех же стандартных восьми часах, а прибыль основную получает собственник», — сказал Куринный.
Он предположил, что в случае принятия закона шестичасовой график введут не сразу, а постепенно. Однако в будущем на подобный формат все равно переведут всех. Это позволит больше времени уделять семье, собственному здоровью и отдыху.
Свободные часы — залог успешной работы
Что касается тех профессий, где шестичасовой график невозможен, например врачи, у них уже и так сокращенный рабочий день на час. При существующем кадровом дефиците пока сложно предугадать, как разобраться с этим вопросом. Куринный выразил надежду, что в будущем проблему нехватки кадров решат.
«Минздрав говорит о прогрессивном улучшении кадровой ситуации, снижении нагрузки на персонал и о возможности медикам не только домой пойти поспать, но и реально заняться самообразованием. Это крайне важно. Освоение новых технологий, нового оборудования», — сказал собеседник 360.ru.
То же касается педагогов. Эксперт подчеркнул, что учителям особенно важно свободное время. На их плечах постоянные проверки тетрадей, внеклассные мероприятия. В таких условиях трудно совершенствоваться, а также можно быстро выгореть.