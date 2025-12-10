Меньше работать, больше жить. В ГД предложили сократить рабочий день до шести часов

Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день. В случае его принятия количество рабочих часов в неделю уменьшится до 30. С чем это связано и как можно реализовать — в материале 360.ru.

Получать столько же, а работать меньше

Заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный рассказал в беседе с 360.ru, что новые правила предложили в связи с развитием технологий и ростом производительности труда.

«По большому счету, уже многие страны по такому варианту идут. Просто не все имеют централизованное законодательство, как в России. А по факту уже многие профессии именно по этой схеме и работают, я имею в виду за рубежом», — сказал он.

Эксперт отметил, что изменения графика никак не должно отразиться на зарплате. Выплаты останутся прежними, а люди станут работать меньше. Также шестичасовой формат не повлияет на производительность.

«В принципе, это сегодня и происходит, только человек остается на тех же стандартных восьми часах, а прибыль основную получает собственник», — сказал Куринный.

Он предположил, что в случае принятия закона шестичасовой график введут не сразу, а постепенно. Однако в будущем на подобный формат все равно переведут всех. Это позволит больше времени уделять семье, собственному здоровью и отдыху.