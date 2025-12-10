Российским врачам хотят давать льготную ипотеку: это реально?

В России следует запустить для врачей федеральную программу льготной ипотеки и другие жилищные инициативы. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он отметил, что после введения обязательной отработки для выпускников медвузов необходимо предусмотреть подъемные и стимулирующие выплаты медикам. Парламентарий напомнил, что многие молодые люди отказываются идти работать в государственные медучреждения из-за низких зарплат, поэтому оклады нужно повысить.

«Улучшит ли ситуацию «голый» закон, не подкрепленный социальными гарантиями? Ответ, к сожалению, очевиден», — подчеркнул он.

В качестве аргумента депутат привел данные Счетной палаты. Согласно ним, в 2023 году на работу по профилю устроился 61% выпускников от общего числа, а в 2024 году – 55%.

Миронов уточнил, что порядка 40% выпускаемых медколледжами специалистов не идут работать в госструктуры. Около трети выпускников покидают профессию в первые три года работы.

«Государство вводило льготную ипотеку для программистов, но чем хуже врачи? Да, такие программы есть в отдельных регионах, но нужна общефедеральная программа для приобретения жилья по месту постоянного проживания или по месту работы», — объяснил депутат.

Парламентарий также призвал провести индексацию выплат по программам «Земский врач» и «Земский доктор».

Ранее он предложил увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей. По его мнению, показатель следует привязать не только к продуктам питания и товарам первой необходимости, но и к базовым услугам.