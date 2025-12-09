Миронов призвал ввести «справедливый МРОТ» в 60 тысяч рублей

В России необходимо привязать МРОТ к потребительской корзине и увеличить его до 60 тысяч рублей, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Эту инициативу одобряют профсоюзы и эксперты, заявил 360.ru парламентарий.

В Москве на заседании Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) стран СНГ было решено использовать «минимальный потребительский бюджет» для расчета МРОТ. Федерация независимых профсоюзов России предложила установить минимальную зарплату в размере 59 625 рублей.

«Еще в 2019 году совместно с учеными РАН мы рассчитали размер МРОТ на основе потребительской корзины. Она должна включать не только продукты питания и товары первой необходимости, но и базовые услуги. Тогда МРОТ составлял 31 тысячу рублей. С учетом инфляции сегодня это уже около 60 тысяч рублей», — сказал Миронов.

Политик отметил, что «Справедливая Россия» единственная среди всех фракций Госдумы была категорически против расчета МРОТ на основе медианной зарплаты.

«Эта методика ущербна и не позволяет увеличивать зарплаты, а значит, не позволяет бороться с бедностью», — отметил парламентарий.

Все улучшения — это лишь результат манипуляций со статистикой, и от такой методики нужно отказаться. Об этом говорят не только российские специалисты, но и их коллеги из стран СНГ, где наблюдается похожая проблема, подчеркнул парламентарий.

Лидер «Справедливой России» надеется, что большинство в Думе и правительстве наконец прислушаются к предложениям партии, которые поддержала Всеобщая конфедерация профсоюзов под руководством депутата от «Единой России» Виктора Пинского.

Ранее Миронов предложил регионам отменить плату за парковки у соцобъектов. Политик отметил, что реализация инициативы станет лучшим новогодним подарком для россиян. Дефицит бюджета, по его мнению, можно восполнить, развивая малый и средний бизнес.