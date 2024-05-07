Путин подписал указ о национальных целях развития на ближайшие шесть лет | 360°

Власть 07 мая 2024, 21:21 Путин подписал указ о национальных целях развития на ближайшие шесть лет Путин включил в наццели сохранение населения, лидерство технологий и экологию РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на ближайшие шесть лет с перспективой до 2036 года. Документ с конкретными показателями и задачами, которые предстоит выполнить опубликовали на сайте Кремля.

Всего в национальные цели включили семь пунктов. Первый предусматривает сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Будущие меры направлены на повышение коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и дальнейшего роста этого показателя. Средняя продолжительность жизни должна вырасти до 78, а уровень бедности опустится ниже 7% к 2030 году.

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Вторым пунктом следует создание условий для воспитания патриотической и социально ответственной молодежи. Достичь этого предполагается за счет увеличения участников программ личного развития и добровольческой деятельности, повышения числа иностранных студентов российских вузов до 500 тысяч человек, а также запуска системы по выявлению талантов среди учеников.

Кроме того, продолжится популяризация российских духовно-нравственных ценностей через сферу культуры за счет увеличения финансируемых государством проектов. Для педагогов запустят специальные программы на базе ведущих вузов страны.

Третья цель предусматривает улучшение городской среды и обновление жилищного фонда. К 2030 году россияне должны получить жилье площадью не менее 33 квадратных метров, а также более 30 тысяч благоустроенных общественных пространств. В рамках этой работы также продолжится газификация частных домов и количество абонентов увеличится до трех миллионов.

Экологическое благополучие предусматривает переход на полностью замкнутый цикл сортировки твердых коммунальных отходов, четверть их которых используют в качестве вторсырья. Также продолжится работа по снижению выбросов опасных веществ и закрытия угрожающих природе объектов.

Устойчивая и динамичная экономика должна вывести Россию на четвертое место по темпам роста ВВП к 2030 году. К этому же времени объем импорта сократится до 17%, а инвестиции увеличится до 60%.

Доходы населения и размеры пенсий продолжат индексироваться выше уровня инфляции. Сюда же вошли обязательства по увеличению роботизации и вхождению страны в 25 ведущих государств мира по этому показателю.

Шестая цель касается науки и технологической независимости. Количество исследований и разработок увеличится за счет финансирования государства и начал выпуска собственных высокотехнологичных товаров.

Последней целью президент определил внедрение машинного обучения в государственное и муниципальное управление. Мера предусматривает почти полный переход организаций и структур на отечественное программное обеспечение. Доля цифровых госуслуг должна увеличится до 99%.

Ранее Путин поручил правительству скорректировать уже находящиеся в реализации национальные проекты и подготовить 11 новых для реализации поставленных целей на ближайшие шесть лет.