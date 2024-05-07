Путин поручил обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 квадратных метров | 360°

Власть 07 мая 2024, 21:25 Путин поручил обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 квадратных метров Freepik

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Президент Владимир Путин распорядился обеспечить жителей России жильем площадью не меньше 33 квадратных метров на человека к 2030 году. Об этом он заявил в новом указе, опубликованном на сайте Кремля.

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели „Комфортная и безопасная среда для жизни“, — сказано в документе.

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Таким образом, граждан планируют обеспечить жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году. К 2036 году этот показатель должен увеличиться до 38 квадратных метров на человека.

Кроме того, Путин поручил добиться устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, а также повысить доступность жилья на первичном рынке.

В рамках нового указа глава государства распорядился обеспечить вхождение России в течении шести лет в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.