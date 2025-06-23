Узбекский хакер прописал к россиянам 10 мигрантов. Лазейка была на «Госуслугах»

Узбекский хакер взламывал личные кабинеты россиян на портале госуслуг и без ведома владельцев оформил в их жилье иностранных граждан. До момента задержания, по данным Baza, он успел поставить на учет более 10 мигрантов. При этом владельцы квартир ничего об этом не знали. Сейчас против злоумышленника возбудили уголовное дело.

Как взламывают аккаунт на «Госуслугах»?

По словам эксперта по информационной безопасности, директора и партнера компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова, прописка без ведома владельца технически возможна, особенно, если человек не следит за цифровой гигиеной. На «Госуслугах» аккаунт можно взломать через код, который придет в СМС-сообщении.

«Если у человека, в принципе, код какой-то очень простой, и его можно злоумышленникам каким-то образом получить <…> то в этом случае человек может потерять доступ к „Госуслугам“», — сказал Мясоедов.

Само приложение, по его словам, представляет платформу, через которую можно осуществить действия заявительного характера, однако глобальные — вряд ли. Например, продать квартиру не получится.

«Но конкретно в случае с пропиской, это вот те немногие сервисы, которые при взломе „Госуслуг“ можно довести до конца. Вот этот сервис, соответственно, был осуществлен от лица какого-то третьего человека», — сказал собеседник 360.ru.