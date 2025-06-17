Россиян начали обманывать через «кружки» в Telegram

Мошенники стали обманывать россиян через «кружки» в Telegram от лица именинников

Мошенники в России придумали новую схему для обмана людей. Они взламывают аккаунты в мессенджере Telegram и записывают потенциальной жертве видео якобы от лица именинника с просьбой перевести деньги. Об этом сообщило РИА «Новости» .

После дня рождения мошенник от лица устроившей праздник девушки записал «кружок» ее подруге в мессенджере, сымитировав голос и портрет жертвы.

На видео подруга попросила перевести фотографу 20 тысяч рублей, сказав, что у нее самой не получается произвести денежную операцию.

Мошеннику удалось обмануть жертву, однако первые два банка отклонили операции как подозрительные. С третьей попытки все-таки удалось провести перевод в еще одном банке, после чего переписка с «именинницей» исчезла. В банке жертву расстроили сообщением, что вернуть средства не получится.

Ранее ГУРБ Подмосковья предупредило о новых схемах взлома аккаунтов в Telegram.