В МВД рассказали, сотрудниками каких ведомств чаще представляются мошенники

В последние две недели мошенники чаще всего представлялись сотрудниками МВД, ФСБ, РКН и Росфинмониторинга. Об этом свидетельствует статистика управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России .

На эти ведомства приходится половина от общего числа. При обмане аферисты запугивают жертв, говоря, что к их счетам получили доступ и отправляют деньги на финансирование запрещенных организаций.

На финансовый сектор приходится 30%. От имени Банка России или коммерческих организаций мошенники вынуждают россиян переводить деньги на безопасные счета, чтобы избежать блокировки карт.

Также злоумышленники действуют от управляющих компаний и служб ЖКХ, предлагая заменить домофоны или счетчики. Для подтверждения требуют коды из СМС.

Помимо этого, звонки поступают якобы от МФЦ и портала «Госуслуги» (7%), а также от социальных и страховых компаний (3%).

Ранее Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме обмана выпускников.