Сегодня 15:13 Успение Богородицы, или Первая Пречистая. История и традиции праздника Православные верующие отметят Успение 28 августа 0 0 0 Фото: DanitaDelimont.com / Global Look Press Общество

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Православные верующие отметят 28 августа большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы. В этот день завершается Успенский пост. Об истории и традициях Успения — в материале 360.ru.

История праздника Успения Пресвятой Богородицы Успение — один из важнейших праздников для христиан — отмечают каждый год. Полностью его название звучит так: Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Католики и православные встречают Успение в разные даты. Первые — 15 августа, вторые — 28-го числа.

В этот день верующие вспоминают окончание (успение) земной жизни Девы Марии — матери Иисуса Христа. Согласно евангельскому преданию, она жила в доме на горе Сион, в Иерусалиме. Мария часто поднималась на Голгофу и у Гроба Господня молилась. Богородица прожила более 70 лет. Незадолго до смерти ей явился Архангел Гавриил, который рассказал об окончании земного пути и предрек встречу с Иисусом.

Фото: Икона Феофана Грека «Успение Богородицы», 1392 год, оборот Донской иконы Божией Матери / Википедия

Архангел попросил Марию не бояться физической смерти, ведь после ее ожидала вечная жизнь в Царствии Божием. Перед уходом Мария захотела увидеть всех апостолов, которые проповедовали христианство. Ее желание исполнилось. Ученики Христа были перенесены к дому Богоматери. Она тепло с ними попрощалась, около ложа Божией Матери возникло сияние, а затем она тихо умерла. Именно поэтому праздник Успения связан со светлой грустью.

Интересно Деву Марию похоронили в пещере в Гефсимании (сад у подножия Елеонской горы в Восточном Иерусалиме), рядом с ее родителями Иоакимом и Анной, а также супругом Иосифом Обручником. Деву Марию похоронили в пещере в Гефсимании (сад у подножия Елеонской горы в Восточном Иерусалиме), рядом с ее родителями Иоакимом и Анной, а также супругом Иосифом Обручником.

Апостол Фома, согласно апокрифу, опоздал на прощание с Богоматерью. Ради Фомы другие апостолы отодвинули камень, закрывавший вход в пещеру, но тела Марии там уже не было. В утешение она сбросила с неба свой пояс. По преданию, потом этот предмет одежды стал святыней, известной как Пояс Пресвятой Богородицы.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Народные традиции на Первую Пречистую В народе Успение называют Первой Пречистой. Вторую Пречистую (Рождество Богородицы) отмечают 21 сентября. Третья Пречистая (Введение Богородицы во храм) приходится на 4 декабря. Эти даты означают окончание осенних полевых работ и предвещают начало зимы. На Руси говорили: «Первая Пречистая рожь засевает, Вторая — дождем поливает, Третья — снегом укрывает».

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / Global Look Press

После Успения женщин в деревнях по возможности освобождали от тяжелой работы. Об этом есть поговорка: «Пришла Первая Пречистая — стала девушка речистая» (то есть появилось время на посиделки и разговоры). После Успения Богородицы начинался период осенних свадеб. Чаще всего их играли на Покров, 14 октября.

Фото: Daniil Ivanov/Russian Look / Global Look Press

Что рекомендуется делать православным на Первую Пречистую В этот день на Руси освящали муку и хлеб. Им обычно угощали голодных и нищих. Также 28 августа молились за близких. Особенно на Успение хорошо просить Господа о благополучии и здоровье детей, а также девушек и замужних женщин. Богоматерь — заступница всех детей и женщин, слабых и немощных людей.

В конце августа начиналась подготовка к свадьбам. Считалась, что если на Первую Пречистую удалось договориться о торжестве, которое пройдет на Покров, то молодожены проживут вместе счастливую и долгую жизнь. У них будет хороший достаток и много детей.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы В праздничный день под запретом была любая работа, кроме… соления огурцов. Кроме того, девушкам советовали 28 августа не плести косы и стричь волосы — иначе не видать замужества. В этот день строго-настрого запрещалось сквернословить и ругаться. Еще нельзя было готовить еду, если праздник приходился на постный день, то есть на понедельник, среду или пятницу. В этом случае продолжают действовать правила поста. Запрещены мясо, молочные продукты, яйца. Можно есть горячую постную пищу с растительным маслом, мясо, морепродукты и рыбу. Еду необходимо готовить накануне: если хозяйка на Успение взялась что-то варить или жарить, то ее семью могли ждать безденежье и голод.

Фото: Daniil Ivanov/Russian Look / Global Look Press

Незамужние девушки утром 28 августа не могли с кем-либо разговаривать. Прежде чем сказать первое слово, нужно умыться холодной водой, повторяя про себя: «Пресвятая Богородица, ты всех венчаешь, семьи соединяешь — и мне жениха помоги найти». Чтобы не притянуть страшные болезни, на Успение в деревнях запрещали ходить босиком. Ведь в этот праздник природа тоже оплакивает смерть Марии. Роса — это слезы земли, которые на Первую Пречистую очень горькие.

Фото: Aslan Isaev/news.ru / Global Look Press

Приметы на Первую Пречистую Все приметы, которые наши предки связывали с Успением, посвящены приближающейся осени: гроза на Успение — осень будет ранней и дождливой, радуга на небе — осень будет теплой, но сырой;

туман на Успение — запасай большую корзину, грибов будет много;

если хорошая погода — бабье лето будет прохладным;

иней на Успение — будет короткая осень и долгая морозная зима;

не успела суженого присмотреть — год замуж не выйдешь.

Бабьим летом называли две недели после Успения. Оно продолжалось до Ивана Постного (11 сентября).