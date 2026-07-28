Уральцу с хрупкими костями пришлось садиться на рейс ползком. Кольцово начало проверку
Уралец с «хрустальной болезнью» отказался от компенсации за подъем на рейс
Первый полет на самолете обернулся для блогера с «хрустальной болезнью» Ильи Анисимова неприятностями. Сотрудник, задача которого сопровождать инвалидов на борт, не пришел на посадку, и мужчина поднимался по трапу на руках. Об этом 360.ru рассказал его друг Иван Высочанский.
«Хрустальный парень» в Кольцово
Путешественники приехали в международный аэропорт Кольцово на рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Москву. При регистрации их заверили, что к Анисимову, передвигающемуся на инвалидной коляске, придет помощник, который проводит его к месту в самолете. Его не дождались, подниматься по трапу пришлось самому, на руках.
Стюардесса удивилась, что обещанный сотрудник не пришел, и предложила помощь. Анисимов отказался.
Позднее он связался с авиакомпанией, которая возложила ответственность на администрацию Кольцово, так как организация подъема маломобильных пассажиров на борт закреплена за аэропортом.
«Мы провели служебную проверку инцидента и уже направили запрос в аэропорт для выяснения всех обстоятельств, чтобы в будущем такого ни с кем не повторилось», — заявил представитель «Уральских авиалиний» в личной переписке с собеседником 360.ru.
Представители Кольцово сообщили РИА «Новости», что тоже начали внутреннюю проверку. Анисимову и Высочанскому предлагали помощь.
«Пассажир и его сопровождающий запросили поддержку только на этапе посадки на рейс. К выходу на посадку вместе с перронным автобусом был направлен амбулифт, а агент по обслуживанию маломобильных пассажиров — в зал ожидания вылета», — сообщила пресс-служба аэропорта.
Блогер из Верхнего Уфалея
Анисимов зла не держит. В ролике, снятом его другом в Кольцово, он заявил, что привык к таким казусам, а журналистам заявил, что не станет судиться с организаторами перевозок.
Это мой первый полет, мне все понравилось. Компенсации не хочу.
Илья Анисимов
Блогер
Ему не впервые пришлось передвигаться на руках. Анисимов известен в соцсетях как «хрустальный парень» из Верхнего Уфалея. Он страдает патологической хрупкостью костей и ведет лайфстайл-блог о трудностях людей с ограниченными физическими возможностями.