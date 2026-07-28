Уральцу с хрупкими костями пришлось садиться на рейс ползком. Кольцово начало проверку

Уралец с «хрустальной болезнью» отказался от компенсации за подъем на рейс

Первый полет на самолете обернулся для блогера с «хрустальной болезнью» Ильи Анисимова неприятностями. Сотрудник, задача которого сопровождать инвалидов на борт, не пришел на посадку, и мужчина поднимался по трапу на руках. Об этом 360.ru рассказал его друг Иван Высочанский.

«Хрустальный парень» в Кольцово

Путешественники приехали в международный аэропорт Кольцово на рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Москву. При регистрации их заверили, что к Анисимову, передвигающемуся на инвалидной коляске, придет помощник, который проводит его к месту в самолете. Его не дождались, подниматься по трапу пришлось самому, на руках.

Стюардесса удивилась, что обещанный сотрудник не пришел, и предложила помощь. Анисимов отказался.

Позднее он связался с авиакомпанией, которая возложила ответственность на администрацию Кольцово, так как организация подъема маломобильных пассажиров на борт закреплена за аэропортом.