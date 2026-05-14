В Тульской области зафиксировали заболевания, которые считаются крайне редкими

В Тульской области зафиксированы случаи заболеваний, которые считаются чрезвычайно редкими. Об этом написала «ТСН24» со ссылкой на министерство здравоохранения Тульской области.

Среди них — болезнь кленового сиропа и синдром хрустального человека. Эти заболевания представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья пациентов. Медицинские специалисты активно работают над разработкой эффективных методов лечения и поддержки больных.

«Одним из наиболее эффективных и доступных методов ранней диагностики орфанных заболеваний является неонатальный скрининг. Эта процедура проводится на вторые сутки жизни у доношенных новорожденных и на седьмые сутки у недоношенных детей», — говорится в сообщении министерства.