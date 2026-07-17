Сегодня 03:47 Украденные мошенниками деньги вернут. Кто заплатит за пропущенные звонки аферистов Арефьев: операторы связи подключатся к ГИС-антифрод Эксклюзив

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Россияне смогут вернуть украденные телефонными мошенниками суммы. Их возместит банк, в котором хранились сбережения, или пропустивший звонок аферистов мобильный оператор. 360.ru узнал о порядке компенсации.

Операторы связи ответят за пропущенные звонки мошенников Минцифры разработало правила взаимодействия кредитных организаций и операторов связи при возмещении денег, переведенных без добровольного согласия владельца. Документ опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов для публичного обсуждения. Эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев сообщил 360.ru, что новшеством станет расширение списка ответственных за допущенное мошенничество. Если сейчас в него входит только банк, то в будущем добавится оператор связи.

Новая инициатива выглядит как подключение к единой системе ГИС-антифрод, которой будут пользоваться в реальном времени оператор и банки. Если оператор и банк сделают какие-то неправильные действия и не заблокируют звонок либо не заблокируют перевод, они будут отвечать уже самостоятельно. Максим Арефьев Эксперт по кибербезопасности

По его информации, операторов сотовой связи обяжут подключиться к единой государственной информационной системе. Они смогут в режиме реального времени проверять номера мошенников, затем решать — проводить либо блокировать перевод.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Если в данный момент находятся в ГИС-антифрод и числятся как мошенники, они обязаны заблокировать. Если они пропустили это все, то они обязаны восстановить и возместить ущерб в течение 30 дней», — объяснил Арефьев. Что делать, если обманули телефонные мошенники Документом прописан порядок действий самого пострадавшего. Осознав, что произошло мошенничество, он должен обратиться в банк. В подготовленном Минцифры постановлении правительства имеется форма обращения физлица. При подаче заявления нужно указать: фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

паспортные данные;

абонентский номер, указанный в договоре с банком;

основание использования абонентского номера, к примеру, по договору с оператором связи либо предоставление в пользование ИП. Кредитная организация, по информации Арефьева, проверит свои действия. Если с ее стороны все сделано верно, она передаст заявление оператору связи для аналогичной проверки.

Фото: Matthias Balk/dpa / www.globallookpress.com

«Если вы сделали заявление, больше никуда ходить не надо, только если оператор и банк вам отказали. Но в этом случае уже намного проще через прокуратуру выявить, был ли цифровой след у мошенников в ГИС-антифрод», — сказал специалист. Суд либо прокуратура тоже сделают запрос в ГИС, проверят информацию о выполненных действиях, номерах и счетах. Если мошенничество и «недосмотр» операторов подтвердится, пострадавшему возместят ущерб. Как работает информационная антифрод-система «Данные в ГИС-антифрод вносятся на протяжении всего времени, даже сейчас. [Их вносят] и банки, и операторы, и пользователи. Это единая система», — объяснил Арефьев.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com