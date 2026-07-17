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Украденные мошенниками деньги вернут. Кто заплатит за пропущенные звонки аферистов

Арефьев: операторы связи подключатся к ГИС-антифрод

Россияне смогут вернуть украденные телефонными мошенниками суммы. Их возместит банк, в котором хранились сбережения, или пропустивший звонок аферистов мобильный оператор. 360.ru узнал о порядке компенсации.

Операторы связи ответят за пропущенные звонки мошенников

Минцифры разработало правила взаимодействия кредитных организаций и операторов связи при возмещении денег, переведенных без добровольного согласия владельца. Документ опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов для публичного обсуждения.

Эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев сообщил 360.ru, что новшеством станет расширение списка ответственных за допущенное мошенничество. Если сейчас в него входит только банк, то в будущем добавится оператор связи.

Новая инициатива выглядит как подключение к единой системе ГИС-антифрод, которой будут пользоваться в реальном времени оператор и банки. Если оператор и банк сделают какие-то неправильные действия и не заблокируют звонок либо не заблокируют перевод, они будут отвечать уже самостоятельно.

Максим Арефьев

Эксперт по кибербезопасности

По его информации, операторов сотовой связи обяжут подключиться к единой государственной информационной системе. Они смогут в режиме реального времени проверять номера мошенников, затем решать — проводить либо блокировать перевод.

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

«Если в данный момент находятся в ГИС-антифрод и числятся как мошенники, они обязаны заблокировать. Если они пропустили это все, то они обязаны восстановить и возместить ущерб в течение 30 дней», — объяснил Арефьев.

Что делать, если обманули телефонные мошенники

Документом прописан порядок действий самого пострадавшего. Осознав, что произошло мошенничество, он должен обратиться в банк.

В подготовленном Минцифры постановлении правительства имеется форма обращения физлица. При подаче заявления нужно указать:

Кредитная организация, по информации Арефьева, проверит свои действия. Если с ее стороны все сделано верно, она передаст заявление оператору связи для аналогичной проверки.

Matthias Balk/dpa
Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com

«Если вы сделали заявление, больше никуда ходить не надо, только если оператор и банк вам отказали. Но в этом случае уже намного проще через прокуратуру выявить, был ли цифровой след у мошенников в ГИС-антифрод», — сказал специалист.

Суд либо прокуратура тоже сделают запрос в ГИС, проверят информацию о выполненных действиях, номерах и счетах. Если мошенничество и «недосмотр» операторов подтвердится, пострадавшему возместят ущерб.

Как работает информационная антифрод-система

«Данные в ГИС-антифрод вносятся на протяжении всего времени, даже сейчас. [Их вносят] и банки, и операторы, и пользователи. Это единая система», — объяснил Арефьев.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Он напомнил, что в России уже принят пакет законов по борьбе с кибермошенничеством, который постоянно пополняется. В него вошел, например, самозапрет на кредиты и блокировка звонков с иностранных номеров. Теперь появится ответственность операторов связи.

«Дальше будет запрет — вот я видел постановление, которое разрабатывается — на IP-звонки. Организации, которые пользуются IP-телефонией, чтобы были тоже под наблюдением», — сказал он.

Определять мошенников начнут также по IMEI. Этот 15-значный код индивидуален для каждого мобильного устройства. Если мошенники пользовались телефоном с номером, внесенным в систему, пострадавшему вернут украденные деньги.