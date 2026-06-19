Сегодня 04:07 Смартфоны россиян внесут в единую базу IMEI. Придется ли менять телефон или сим-карту Депутат Свинцов: реестр IMEI направлен на борьбу с кражей гаджетов 0 0 0 Эксклюзив

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Все смартфоны россиян поставят на учет по уникальным номерам IMEI, а операторов связи обяжут сообщать, какая сим-карта используется в каждом устройстве. Новый реестр станет главным инструментом в борьбе с кибермошенничеством и кражами гаджетов, а также поможет в борьбе с черным импортом смартфонов. Что такое IMEI и как его узнать — в материале 360.ru

Создание реестра IMEI одобрили в Совете Федерации

Законопроект о создании реестра IMEI для регистрации всех смартфонов Россия получил одобрение Совета Федерации. Требование к будущей базе данных, правилах ее работы и взаимодействия с другими информационными системами разработает правительство.

Закон уже определил полномочия операторов связи, которые станут привязывать сим-карту к IMEI смартфона. По версии авторов инициативы, это позволит лучше контролировать использование мобильных устройств и предотвращать их незаконное применение.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Минцифры уже заявило, что регистрация смартфонов станет бесплатной для всех владельцев гаджетов.

Регистрация IMEI

Зарегистрировать IMEI своих смартфонов россияне смогут через приложения мобильных операторов и привязать его к своей сим-карте. Об этом ведущей 360.ru Татьяне Верниковской заявил один из авторов законопроекта — заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что найти IMEI из 15 цифр можно в настройках телефона. Достаточно вбить этот номер в мобильное приложение оператора, чтобы пользоваться сим-картой. «Если у вас два смартфона или вам нужно поменять аппарат, то вы просто в приложении указываете, что теперь к сим-карте привязываете новый IMEI. Это нормальная процедура и сложной она не будет. Это как СМС отправить», — заявил Свинцов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Депутат подчеркнул, что главная задача этой базы — предотвратить кражи гаджетов. Потому что, когда IMEI привязан к сим-карте, заблокировать устройство просто — звонком своему оператору.

«Дальше можно обратиться в полицию, которая поставит ваш гаджет на учет. И как только в него вставят новую сим-карту, смартфон подаст сигнал оператору, в чьих руках он оказался. Оператор передаст данные полиции, которая найдет злоумышленника по геолокации», — пояснил парламентарий. Свинцов добавил, что эта ситуация похожа на угоны машин, число которых в Москве сократилось, потому что везде стоят видеокамеры, которые передают сигнал на ближайший пост полиции. «Поэтому всем нашим гражданам нужно говорить, что как только эта система заработает ни в коем случае не берите чужой смартфон, чтобы вас не обвинили, что вы украли. Несите сразу в полицию или бюро находок», — подчеркнул депутат. По его словам, никакой единовременной блокировки не будет. Операторам дали достаточно времени, чтобы сообщить клиентам о необходимости привязать IMEI к сим-картам. Поэтому оснований для беспокойства, что уже завтра смартфон перестанет работать, нет.

Что такое IMEI и как его найти

Код IMEI состоит из 15 цифр и представляет собой уникальный цифровой паспорт, который гаджеты получают еще на заводе. Первые две цифры означают название производителя, следующие шесть — модель устройства. Еще шесть — это и есть тот самый уникальный серийный номер.

Последняя цифра — контрольная, которая проверяет весь IMEI для предотвращения ошибок при ручном вводе или сбое базы данных.

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/www.imago-images.de. / www.globallookpress.com

Кроме понимания технических характеристик смартфона этот номер используется для блокировки в случае кражи, помогает определить местонахождение, а также подтверждает подлинность: номера IMEI в смартфоне и на коробке должны совпадать. Чтобы узнать IMEI, можно набрать на смартфоне следующий набор символов: *#06#*. Либо зайти в настройки и выбрать пункт «Об этом устройстве» для iPhone или «О телефоне» для Android. Если телефон пропал, что IMEI можно узнать через учетные записи Google или Apple ID. Для Android нужно перейти на «Портал поиска» и выбрать устройство из предложенных вариантов. Для iPhone работает сайт «Управление Apple ID» и вкладка «Устройства».