Агроном Викулов назвал лучшее время для пересадки пионов

Агроном Викулов: вторая половина августа — лучшее время для пересадки пионов

Вторая половина августа и сентябрь — оптимальный период для пересадки, деления и размножения пионов. Об этом 360.ru рассказал агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

По его словам, такая особенность связана с физиологией растения: именно осенью пионы активно наращивают корневую систему, благодаря чему после пересадки хорошо укореняются.

«Август, вторая половина августа, сентябрь — идеальное время для размножения, пересадки, деления пионов. Это их лучшее время», — подчеркнул Викулов.

Весной пересаживать и делить пионы эксперт не советовал. Даже если растение приживется, полноценное развитие корневой системы начнется только с наступлением подходящего осеннего периода.

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