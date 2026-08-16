Сегодня 03:42 Лучше подождать до осени. Почему не стоит обрезать кустарники в августе Садовод Туманов: кустарники лучше обрезать во время осеннего листопада Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Сети встречаются советы садоводам приступить к обрезке кустарников в августе. На самом деле сейчас этого делать как раз не стоит — лучше подождать. Какое время будет оптимальным и зачем вообще нужна обрезка кустарников — в материале 360.ru.

Когда пора обрезать кустарники на даче

Большая часть обрезки сада делается весной, но кустарники — исключение: для их обрезки подходит осень. Лучше всего выбрать время, когда куст сбрасывает листья, отметил в беседе с 360.ru председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Это касается как декоративных кустарников, так и ягодных: черной и красной смородины, крыжовника, калины, жимолости съедобной.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Садовод объяснил, почему с обрезкой не стоит торопиться.

В конце лета не обрезают кустарники. Если сейчас, с листьями, прореживать, вы за ними не увидите четко сам куст, всю его нормальную проекцию. Поэтому дожидаемся, пока пойдет листопад, и после этого обрезаем. Андрей Туманов Председатель организации «Садоводы России»

Важно успеть до того, как выпадет снег — после этого немного поднимется уровень почвы. При этом необходимо помнить, что каждый кустарник имеет свои особенности при обрезке. Например, у красной смородины, в отличие от черной, ягоды в основном завязываются на коротких букетных веточках и верхушечных почках, поэтому нельзя обрезать концы здоровых побегов.

Можно ли летом подравнивать декоративные кустарники

Если речь идет именно о подравнивании для соблюдения формы, ликвидации вбивающихся веточек, это можно делать в течение всего сезона, в том числе в августе. Но радикальную обрезку лучше все-таки проводить осенью. Еще вариант — отложить работы до весны, но важно успеть до начала сокодвижения.

Фото: imago stock&people/ / www.globallookpress.com

Зачем обрезать кустарники

Главная цель — омоложение. Любая ветка стареет, и у такой ветки в кусте, как правило, снижается ежегодный прирост — она практически перестает плодоносить. Естественно, такие ветки надо обрезать, подчеркнул Туманов. Некоторые кусты загущаются, расширяются и нуждаются в прореживании. У других, наоборот, низкая пробудимость почек, они плохо обрастают. Их прищипывают (удаляют верхнюю часть молодого побега или точки роста), чтобы они обрастали веточками.

Чем заняться на даче в августе

В саду и на огороде в конце лета хватает дел и без обрезки кустарников. Пора собирать урожай томатов, перцев, огурцов и баклажанов, яблонь, груш, слив и остатки малины. Наступило благоприятное время для посадки салата, редиса, шпината, озимого чеснока. Кроме того, стоит сделать прищипку верхушек томатов, чтобы растение не тратило энергию на рост, а готовилось к зиме, и избавить огурцы и томаты от больных листьев. С грядок, с которых успели собрать урожай, желательно убрать растительные остатки и ботву, чтобы там не зимовали грибковые споры и личинки вредителей. Можно уже начать подбирать места для будущих грядок: если одна и та же культура остается на одном месте сезон за сезоном, это грозит болезнями почвы.

Фото: Nikolay Gyngazov, Николай/Global Look Press / www.globallookpress.com