Сегодня 02:31 Уход за детьми и дата разлада отношений. Как суды делят имущество россиян при разводе Юрист Дмитриев: брачный договор спасет от имущественных тяжб при разводе Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Суды меняют подходы к разделу имущества и долгов при разводе: учитывают все больше факторов, в том числе нематериальных. От чего зависит доля каждого из бывших супругов и есть ли способ избежать изнурительных тяжб, разобрался 360.ru.

Как должно делиться имущество после развода

По статье 39 Семейного кодекса нажитое в браке имущество должно делиться 50 на 50 как совместная собственность, если договор между супругами не подразумевает иное. Однако суд вправе отойти от принципа равенства долей «из интересов несовершеннолетних детей». В то же время увеличение доли тому, с кем остаются дети, не гарантируется, а если ее увеличивают, нет точной формулы ее расчета. «Суды в каждом конкретном случае могут решать этот вопрос, исходя из всех обстоятельств дела. Если есть двое, трое или больше общих несовершеннолетних детей, судья имеет право большую долю передать супругу, с которым они остаются», — рассказал 360.ru юрист по семейным делам Андрей Дмитриев.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Еще один фактор, который вправе принять во внимание суд, — «заслуживающий внимания интерес одного из супругов». Например, может учитываться, что один из супругов не работал без уважительной причины, недобросовестно тратил общее имущество. Общие долги при разделе имущества распределяются между бывшими супругами пропорционально присужденным им долям. Если говорить об ипотеке, банки редко решают вывести одного из заемщиков из договора: в основном требуют полного погашения или предлагают переоформить ипотеку на одного из супругов, но лишь при отказе второго от прав на недвижимость.

Как изменилась судебная практика в этой сфере

В 2026 году суды стали чаще оценивать реальный вклад каждого из супругов, причем не только финансовый, сообщила «Российская газета» со ссылкой на юристов. По их данным, теперь учитывается, кто вел домашнее хозяйство, ухаживал за детьми и когда фактически прекратились отношения. Так что для защиты интересов могут понадобиться дополнительные справки, показания свидетелей, документы о ведении быта. Кстати, покупатели жилья и их юристы стали чаще требовать от продавца заверенное нотариусом согласие супруга на сделку. Некоторые юристы рекомендуют при подаче иска о разделе имущества одновременно ходатайстовать о наложении ареста на недвижимость, чтобы супруг не смог продать квартиру без согласия.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Возможно, вопрос больше не в изменении судебной практики, а в повышении финансовой грамотности россиян, предложила в беседе с 360.ru юрист Дарья Ахтырко. «На самом деле в России суды не стали строже подходить к разделу долгов по ипотеке, закон не менялся. Вопрос в том, что, может быть, супруги стали лучше доказывать [свою позицию] и прикладывать необходимые документы», — считает она. Ахтырко напомнила, что при назначении долей всегда учитывалась доля денежных средств, вложенных супругами в покупку имущества. Например, если один из супругов внес свои добрачные деньги как первоначальный взнос за ипотеку, его доля в квартире будет больше, чем 50%. И конечно, если квартира добрачная или получена одним из супругов в дар, совместным имуществом она не считается.

Как добиться справедливости в суде по имущественным вопросам

Главный вопрос в том, чтобы собрать все доказательства своей позиции. Это могут быть договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию, а также любые первичные документы, подтверждающие право собственности. В ход идут и финансовые документы: аккредитивы, договор обслуживания банковского счета, квитанции, чеки и так далее. Фактическое прекращение брачных отношений можно доказать с помощью документов о снятии с регистрации, договора аренды, переписок и показаний свидетелей.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

По словам Дмитриева, нередко бывшие супруги продолжают конфликтовать и после судебного разделения имущества по долям. Споры могут возникать из-за того, кто будет жить в квартире, платить за нее. И опять начинаются тяжбы. «Если стороны смогли договориться, то судья может вынести определение об утверждении мирового соглашения о разделе имущества. Это ключ к решению вопроса, позволяющий избежать дальнейших споров», — добавил собеседник 360.ru.

Можно ли предотвратить споры при разделе имущества

Лучший способ — заключить брачный контракт, утверждают юристы. Разумеется, в счастливом союзе не хочется думать о возможном разрыве, и даже намек на то, чтобы подписать такие документы, партнер может расценить как недоверие. Однако именно брачный договор спасает от имущественных тяжб, особенно в спорных случаях.

Хорошо, если имуществом можно пользоваться вдвоем — например, это двухкомнатная квартира, и каждый получил по одной второй. А если однокомнатная? <…> Один, может быть, хочет ее продать, а второй — нет, и заставить его никто не может. А если был бы брачный договор, в котором было бы прописано, что в случае расторжения брака они продают квартиру и делят деньги, — это был бы выход. Андрей Дмитриев юрист по семейным делам

Ахтырко обратила внимание на то, что иногда один из супругов намеренно подталкивает второго к заключению невыгодного брачного контракта. «Зачастую брачные договоры с невыгодными [для супруги] условиями заключаются в первые годы после рождения ребенка, так как молодая мама находится в крайне уязвимом состоянии», — подчеркнула она.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Брачные соглашения пересматривают редко, однако если есть серьезные основания, попытаться оспорить контракт можно. Но нужны опять же убедительные подтверждения того, что один из супругов был введен в заблуждение, был в крайне тяжелом психологическом состоянии.

Зачем бывшие супруги добиваются ареста на общее имущество