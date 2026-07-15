Юрист Кудряшова напомнила, что с 2025 года нельзя разделить дом на самостоятельные части при разводе

При разводе вопросы о разделе имущества часто становятся сложными, особенно когда речь идет о даче. Можно ли разделить дом так, чтобы у каждого из супругов была своя часть с отдельным входом и коммуникациями? Практикующий юрист Екатерина Кудряшова рассказала aif.ru , что с 2025 года законодательство ужесточило правила раздела жилых и садовых домов.

По словам эксперт, теперь разделить дом на самостоятельные части не получится. Вместо этого супругам придется определить доли и согласовать порядок пользования общим имуществом, отметило ИА НСН.

Специалист добавила, что сделать отдельные входы и автономные коммуникации технически возможно, но это будет считаться полноценной реконструкцией. Для таких работ потребуется разработать проект, соблюсти нормы безопасности, уведомить соответствующие органы и подтвердить соответствие всем требованиям. Создание многоквартирного дома под видом раздела имущества между супругами запрещено.