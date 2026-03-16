Удержать удачу и приумножить добро. Что можно и нельзя делать в Евтропиев день — 16 марта

Евтропиев день — значимая дата для верующих, с которой связан ряд народных примет, запретов и суеверий. Что можно и нельзя делать 16 марта и что это за дата — в материале 360.ru.

О чем вспоминают в Евтропиев день

Считается, что Евтопиев день посвящен памяти христианского мученика Евтропия Амасийского. На самом деле в этот жень православная церковь чтит память сразу троих мучеников III века: Евтропия, его родственника Клеоника и Василиска, пострадавших во время гонений на христиан. Их заключили в тюрьму, где они продолжали христианские проповеди и крестили язычников.

За отказ отринуть свою веру Евтропия, Клеоника и Василиска жестоко избили. По преданию, во время пыток к мученикам спустился Иисус Христос в сопровождении ангелов и святого Тирона — дяди Василиска.

Свидетели чуда были изумлены и потребовали прекратить избиения. От Евтропия требовалось лишь для вида совершить жертвоприношение и в дальнейшем хранить свою веру в тайне. Однако он отказался, и по его молитве на глазах у всех рухнули стена языческого храма и статуя Артемиды.

В итоге всех троих продолжили пытать, затем Евтропия и Клеоника распяли, а Василиску отрубили голову. Много лет спустя на месте того храма построили христианскую церковь. Эта история призвана напоминать о том, как важно сохранять стойкость в своей вере, и о том, что Господь всегда рядом с нами.

Что принято делать в Евтропиев день?

Как ни парадоксально, традиции и приметы, связанные с этим днем, практически не имеют отношения к истории мучеников — скорее к отвергнутым ими языческим традициям.

Очень часто старые, еще дохристианские традиции язычества накладывались на христианские праздники или на память христианских святых, и таким образом создавалась странная комбинация.

Сергей Фирсов

Религиовед и историк, профессор кафедры истории религии и теологии РГПУ имени Герцена

В народе Евтропиев день называли днем «медвежьего пробуждения». Считалось, что медведь просыпается и выходит из берлоги — ему лучше не попадаться, потому что он голоден и опасен. Поэтому действовал запрет на походы в лес, пояснил 360.ru Фирсов.

В центральной России в сельской местности 16 марта также существовал обряд призыва солнца. Люди проходили крест-накрест по полям, освобождавшимся или уже освободившимся от снега, и приговаривали: «Евтропий путь торопит да снег топит». Однако Евтропий Амасийский тут был ни при чем.

Были и другие не связанные с религией традиции, которые при желании можно соблюсти и в наше время.

Чего нельзя делать 16 марта?

  1. Выбрасывать мусор из дома. Согласно поверью, что это чревато бедностью и потерями.
  2. Брать и давать в долг деньги, особенно после сумерек. Если одолжили вам, придется расплачиваться счастьем и здоровьем близких, а если одолжили вы, то вместе с деньгами отдадите свою удачу.
  3. Ссориться, сквернословить, хвастаться, врать и сплетничать. Все это может обернуться против вас.
  4. Брать в руки острые предметы. Это — к ссорам в семье.
  5. Резать домашнюю птицу или скот. Здесь дело было не только в приметах — люди опасались, что запах свежей крови и мяса привлечет проснувшегося голодного медведя.
Впрочем, во время Великого поста, на который приходилось 16 марта, христиане обычно мясо и не резали.

«В любом случае этот день, как и любой день периода Великого поста, должен был быть связан с воздержанием, молитвой и внутренней сосредоточенностью», — подытожил Фирсов.

