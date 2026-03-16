Евтропиев день — значимая дата для верующих, с которой связан ряд народных примет, запретов и суеверий. Что можно и нельзя делать 16 марта и что это за дата — в материале 360.ru.

О чем вспоминают в Евтропиев день

Считается, что Евтопиев день посвящен памяти христианского мученика Евтропия Амасийского. На самом деле в этот жень православная церковь чтит память сразу троих мучеников III века: Евтропия, его родственника Клеоника и Василиска, пострадавших во время гонений на христиан. Их заключили в тюрьму, где они продолжали христианские проповеди и крестили язычников.

За отказ отринуть свою веру Евтропия, Клеоника и Василиска жестоко избили. По преданию, во время пыток к мученикам спустился Иисус Христос в сопровождении ангелов и святого Тирона — дяди Василиска.

Свидетели чуда были изумлены и потребовали прекратить избиения. От Евтропия требовалось лишь для вида совершить жертвоприношение и в дальнейшем хранить свою веру в тайне. Однако он отказался, и по его молитве на глазах у всех рухнули стена языческого храма и статуя Артемиды.

В итоге всех троих продолжили пытать, затем Евтропия и Клеоника распяли, а Василиску отрубили голову. Много лет спустя на месте того храма построили христианскую церковь. Эта история призвана напоминать о том, как важно сохранять стойкость в своей вере, и о том, что Господь всегда рядом с нами.