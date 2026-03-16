Удержать удачу и приумножить добро. Что можно и нельзя делать в Евтропиев день — 16 марта
Евтропиев день — значимая дата для верующих, с которой связан ряд народных примет, запретов и суеверий. Что можно и нельзя делать 16 марта и что это за дата — в материале 360.ru.
О чем вспоминают в Евтропиев день
Считается, что Евтопиев день посвящен памяти христианского мученика Евтропия Амасийского. На самом деле в этот жень православная церковь чтит память сразу троих мучеников III века: Евтропия, его родственника Клеоника и Василиска, пострадавших во время гонений на христиан. Их заключили в тюрьму, где они продолжали христианские проповеди и крестили язычников.
За отказ отринуть свою веру Евтропия, Клеоника и Василиска жестоко избили. По преданию, во время пыток к мученикам спустился Иисус Христос в сопровождении ангелов и святого Тирона — дяди Василиска.
Свидетели чуда были изумлены и потребовали прекратить избиения. От Евтропия требовалось лишь для вида совершить жертвоприношение и в дальнейшем хранить свою веру в тайне. Однако он отказался, и по его молитве на глазах у всех рухнули стена языческого храма и статуя Артемиды.
В итоге всех троих продолжили пытать, затем Евтропия и Клеоника распяли, а Василиску отрубили голову. Много лет спустя на месте того храма построили христианскую церковь. Эта история призвана напоминать о том, как важно сохранять стойкость в своей вере, и о том, что Господь всегда рядом с нами.
Что принято делать в Евтропиев день?
Как ни парадоксально, традиции и приметы, связанные с этим днем, практически не имеют отношения к истории мучеников — скорее к отвергнутым ими языческим традициям.
Очень часто старые, еще дохристианские традиции язычества накладывались на христианские праздники или на память христианских святых, и таким образом создавалась странная комбинация.
Сергей Фирсов
Религиовед и историк, профессор кафедры истории религии и теологии РГПУ имени Герцена
В народе Евтропиев день называли днем «медвежьего пробуждения». Считалось, что медведь просыпается и выходит из берлоги — ему лучше не попадаться, потому что он голоден и опасен. Поэтому действовал запрет на походы в лес, пояснил 360.ru Фирсов.
В центральной России в сельской местности 16 марта также существовал обряд призыва солнца. Люди проходили крест-накрест по полям, освобождавшимся или уже освободившимся от снега, и приговаривали: «Евтропий путь торопит да снег топит». Однако Евтропий Амасийский тут был ни при чем.
Были и другие не связанные с религией традиции, которые при желании можно соблюсти и в наше время.
- Умыться серебряной водой. Считается, что если накануне опустить в сосуд с водой серебряный предмет и утром умыться ею, это придаст бодрости на весь предстоящий год.
- Помогать друзьям и нуждающимся. Это полезно делать в любой день, но 16 марта особенно: добро вернется сторицей. Правда, хлеб и соль давать не рекомендуется — тогда благополучие и удача, наоборот, от вас отвернутся.
- Обращать внимание на погоду. Хорошим предзнаменованием в этот день считается первый весенний гром. Если услышите его, выбегайте на улицу — и в этом году разбогатеете. А если подоприте спиной дерево или деревянную стенку, сможете на весь год забыть о боли в спине.
Чего нельзя делать 16 марта?
- Выбрасывать мусор из дома. Согласно поверью, что это чревато бедностью и потерями.
- Брать и давать в долг деньги, особенно после сумерек. Если одолжили вам, придется расплачиваться счастьем и здоровьем близких, а если одолжили вы, то вместе с деньгами отдадите свою удачу.
- Ссориться, сквернословить, хвастаться, врать и сплетничать. Все это может обернуться против вас.
- Брать в руки острые предметы. Это — к ссорам в семье.
- Резать домашнюю птицу или скот. Здесь дело было не только в приметах — люди опасались, что запах свежей крови и мяса привлечет проснувшегося голодного медведя.
Впрочем, во время Великого поста, на который приходилось 16 марта, христиане обычно мясо и не резали.
«В любом случае этот день, как и любой день периода Великого поста, должен был быть связан с воздержанием, молитвой и внутренней сосредоточенностью», — подытожил Фирсов.