Великий пост — 2026: календарь питания по дням и неделям от Четыредесятницы до Пасхи

Протоиерей Новиков объяснил, почему недели Великого поста называют седмицами

На следующей неделе, с 23 февраля, для православных христиан начнется Великий пост. Это время не просто пищевых ограничений и духовной работы, но и воспоминания о религиозных событиях, которым соответствуют названия шести недель. О чем они говорят и какие из седмиц особенно важны — в материале 360.ru.

Важные даты Великого поста 2026 года

Великий пост в 2026 году начнется 23 февраля и завершится 11 апреля.

Почему неделя называется седмицей

Седмицей в церковнославянском называют семь дней, то есть неделю, рассказал 360.ru протоиерей, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах Андрей Новиков.

«Такая замена произошла в русском языке относительно недавно. А неделей, в свою очередь, ранее называли только воскресенье», — добавил священнослужитель.

О чем вспоминают в Великий пост по седмицам

Название каждого воскресенья Великого поста говорит о событии церковной истории или о святом, который особо почитается в православной мире, рассказал отец Андрей.

Великий пост традиционно делится на несколько частей. Первые 40 дней называют Четыредесятницей.

Последняя Страстная седмица — самая важная неделя, каждый день имеет свое название, а верующие вспоминают последние земные дни Христа и события Евангелия, такие как Тайная вечеря, предательство Иуды, страдания на Голгофе и чудо воскрешения.

Воскресенье первой седмицы — Торжество православия

Уже 5 марта верующие вспоминают крестный ход, который состоялся в первое воскресенье Великого поста в Константинополе в 843 году. Его организовали в честь победы православия над ересью иконоборчества.

В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил почитание икон. В итоге тысячи икон, фресок и мозаик уничтожили. Иконоборчество приняли на официальном уровне в 754-м, движение было сопоставимо с гонениями на Церковь. Борьбу с иконами прекратила императрица Феодора, именно она и организовала торжество.

Первая седмица Великого поста — одна из особо строгих недель.

Воскресенье второй седмицы — святителя Григория Паламы

Григорий Палама был епископом города Фессалоники в Византии в XIV веке. Святитель участвовал в одном из самых сложных споров о религии: как Бог связан с миром, может ли познать человек Его, или это возможно только после смерти?

Паламе принадлежат следующие слова:

Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям.

Учение Паламы не было чем-то новым, однако именно он четко сформулировал церковное понимание важнейших христианских вопросов.

Воскресенье третьей седмицы — Крестопоклонная

Это середина Великого поста. Последний день седмицы называется Крестопоклонным, потому что в этот период из алтаря выносят для поклонения крест. Его располагают в центре храма до пятницы четвертой недели.

«Крест помогает верующим посреди святой Четыредесятницы — первых 40 дней Великого поста, — чтобы они смогли укрепиться в духовном подвиге», — подчеркнул отец Андрей.

Может возникнуть вопрос: почему орудие казни Христа почитается в христианском мире? Такое преклонение стало возможным, поскольку верующие чтут искупительный подвиг Сына Божьего.

Воскресенье четвертой седмицы — преподобного Иоанна Лествичника

В эту неделю христиане вспоминают великого подвижника благочестия, преподобного Иоанна Лествичника. Он родился в 570 году и был сыном Ксенофонта и Марии. Всю сознательную жизнь провел в монастыре.

Однажды завистники обвинили преподобного в болтливости и лжи. Иоанн Лествичник не стал с ними спорить и защищаться, а замолчал на целый год. До этого давал наставления, и недоброжелателям пришлось уговаривать Иоанна снова заговорить.

Кроме того, подвижник всегда был образцом умеренности в еде, перед сном долго молился, много времени уделял чтению религиозных книг. Он и сам писал, одно из самых известных произведений — «Лествица».

Воскресенье пятой седмицы — преподобной Марии Египетской

Мария Египетская 17 лет провела в разврате и блуде, но однажды в Иерусалиме поняла свою грешность и обратилась с искренней молитвой к Богородице, решив изменить жизнь. После этого ушла от людей в пустыню, где спала на голой земле, питалась едкими растениями и молилась. Только спустя 17 лет таких блужданий она смогла преодолеть свою страсть.

Таким образом, Мария Египетская стала образцом постничества и воли ради спасения души.

«Ее житие читается в день Марииного стояния (в среду пятой седмицы. — Прим. ред.) — тоже очень важный день для Великого поста», — отметил протоиерей.

Эта неделя завершает Четыредесятницу.

Воскресенье шестой седмицы — Вход Господень в Иерусалим

В этот период православные вспоминают сразу два важных события: Лазареву субботу, когда Христос воскресил праведного Лазаря, скончавшегося четырьмя днями ранее, а также вход Христа в Иерусалим. Оно одновременно радостное и печальное, ведь Иисус показал себя людям как мессию, но это и стало началом испытаний Спасителя на земле.

Воскресенье называется Вербным, потому что в город Сын Божий вошел с пальмовой ветвью в руках. На Руси пальмы не растут, поэтому их заменила верба.

Страстная седмица

В конце Великого поста верующие переживают Страстную седмицу — последние дни ограничений и пути Господа Иисуса Христа к Его крестной жертве.

«В это время вспоминают установление Тайной вечери, Божественную евхаристию, таинство причащения тела и крови Христовых, в пятницу — смерть Спасителя, в Великую субботу, накануне Пасхи, — пребывание Христа во гробе. В этот день в Иерусалим сходит благодатный огонь», — напомнил отец Андрей.

Православные готовятся к встрече Воскресения Господня постом, покаянием, особой молитвой, коленопреклонениями. Все дни последней седмицы считаются особенно важными и скорбными для христианского мира.

Календарь питания по дням в Великий пост — 2026

Первая седмица

Вторая седмица

Третья седмица

Четвертая седмица

Пятая седмица

Шестая седмица

Страстная седмица

Календарь составлен по строгому монастырскому уставу. Как правило, миряне постятся мягче: без полного отказа от еды и масла, сухоядения.

Когда в Великий пост можно есть рыбу

Рыбу разрешают включать в рацион только в дни двунадесятых праздников — Благовещения и Входа Господня в Иерусалим (5 апреля). Однако в 2026 году Благовещение, всегда отмечаемое 7 апреля, приходится на Страстную неделю, поэтому рыба под запретом.

Накануне, 4-го числа, в Лазареву субботу, постящиеся могут есть рыбную икру.

