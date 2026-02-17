Великий пост — 2026: календарь питания по дням и неделям от Четыредесятницы до Пасхи
Протоиерей Новиков объяснил, почему недели Великого поста называют седмицами
На следующей неделе, с 23 февраля, для православных христиан начнется Великий пост. Это время не просто пищевых ограничений и духовной работы, но и воспоминания о религиозных событиях, которым соответствуют названия шести недель. О чем они говорят и какие из седмиц особенно важны — в материале 360.ru.
Важные даты Великого поста 2026 года
Великий пост в 2026 году начнется 23 февраля и завершится 11 апреля.
- Первая седмица 23 февраля — 1 марта;
- Вторая седмица 2–8 марта;
- Третья седмица 9–15 марта;
- Четвертая седмица 16–22 марта;
- Пятая седмица 23–29 марта;
- Шестая седмица 30 марта — 5 апреля;
- Седьмая седмица 6–11 апреля;
- Светлое Христово Воскресенье — 12 апреля.
Почему неделя называется седмицей
Седмицей в церковнославянском называют семь дней, то есть неделю, рассказал 360.ru протоиерей, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах Андрей Новиков.
«Такая замена произошла в русском языке относительно недавно. А неделей, в свою очередь, ранее называли только воскресенье», — добавил священнослужитель.
О чем вспоминают в Великий пост по седмицам
Название каждого воскресенья Великого поста говорит о событии церковной истории или о святом, который особо почитается в православной мире, рассказал отец Андрей.
Великий пост традиционно делится на несколько частей. Первые 40 дней называют Четыредесятницей.
Последняя Страстная седмица — самая важная неделя, каждый день имеет свое название, а верующие вспоминают последние земные дни Христа и события Евангелия, такие как Тайная вечеря, предательство Иуды, страдания на Голгофе и чудо воскрешения.
Воскресенье первой седмицы — Торжество православия
Уже 5 марта верующие вспоминают крестный ход, который состоялся в первое воскресенье Великого поста в Константинополе в 843 году. Его организовали в честь победы православия над ересью иконоборчества.
В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил почитание икон. В итоге тысячи икон, фресок и мозаик уничтожили. Иконоборчество приняли на официальном уровне в 754-м, движение было сопоставимо с гонениями на Церковь. Борьбу с иконами прекратила императрица Феодора, именно она и организовала торжество.
Первая седмица Великого поста — одна из особо строгих недель.
Воскресенье второй седмицы — святителя Григория Паламы
Григорий Палама был епископом города Фессалоники в Византии в XIV веке. Святитель участвовал в одном из самых сложных споров о религии: как Бог связан с миром, может ли познать человек Его, или это возможно только после смерти?
Паламе принадлежат следующие слова:
Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям.
Учение Паламы не было чем-то новым, однако именно он четко сформулировал церковное понимание важнейших христианских вопросов.
Воскресенье третьей седмицы — Крестопоклонная
Это середина Великого поста. Последний день седмицы называется Крестопоклонным, потому что в этот период из алтаря выносят для поклонения крест. Его располагают в центре храма до пятницы четвертой недели.
«Крест помогает верующим посреди святой Четыредесятницы — первых 40 дней Великого поста, — чтобы они смогли укрепиться в духовном подвиге», — подчеркнул отец Андрей.
Может возникнуть вопрос: почему орудие казни Христа почитается в христианском мире? Такое преклонение стало возможным, поскольку верующие чтут искупительный подвиг Сына Божьего.
Воскресенье четвертой седмицы — преподобного Иоанна Лествичника
В эту неделю христиане вспоминают великого подвижника благочестия, преподобного Иоанна Лествичника. Он родился в 570 году и был сыном Ксенофонта и Марии. Всю сознательную жизнь провел в монастыре.
Однажды завистники обвинили преподобного в болтливости и лжи. Иоанн Лествичник не стал с ними спорить и защищаться, а замолчал на целый год. До этого давал наставления, и недоброжелателям пришлось уговаривать Иоанна снова заговорить.
Кроме того, подвижник всегда был образцом умеренности в еде, перед сном долго молился, много времени уделял чтению религиозных книг. Он и сам писал, одно из самых известных произведений — «Лествица».
Воскресенье пятой седмицы — преподобной Марии Египетской
Мария Египетская 17 лет провела в разврате и блуде, но однажды в Иерусалиме поняла свою грешность и обратилась с искренней молитвой к Богородице, решив изменить жизнь. После этого ушла от людей в пустыню, где спала на голой земле, питалась едкими растениями и молилась. Только спустя 17 лет таких блужданий она смогла преодолеть свою страсть.
Таким образом, Мария Египетская стала образцом постничества и воли ради спасения души.
«Ее житие читается в день Марииного стояния (в среду пятой седмицы. — Прим. ред.) — тоже очень важный день для Великого поста», — отметил протоиерей.
Эта неделя завершает Четыредесятницу.
Воскресенье шестой седмицы — Вход Господень в Иерусалим
В этот период православные вспоминают сразу два важных события: Лазареву субботу, когда Христос воскресил праведного Лазаря, скончавшегося четырьмя днями ранее, а также вход Христа в Иерусалим. Оно одновременно радостное и печальное, ведь Иисус показал себя людям как мессию, но это и стало началом испытаний Спасителя на земле.
Воскресенье называется Вербным, потому что в город Сын Божий вошел с пальмовой ветвью в руках. На Руси пальмы не растут, поэтому их заменила верба.
Страстная седмица
В конце Великого поста верующие переживают Страстную седмицу — последние дни ограничений и пути Господа Иисуса Христа к Его крестной жертве.
«В это время вспоминают установление Тайной вечери, Божественную евхаристию, таинство причащения тела и крови Христовых, в пятницу — смерть Спасителя, в Великую субботу, накануне Пасхи, — пребывание Христа во гробе. В этот день в Иерусалим сходит благодатный огонь», — напомнил отец Андрей.
Православные готовятся к встрече Воскресения Господня постом, покаянием, особой молитвой, коленопреклонениями. Все дни последней седмицы считаются особенно важными и скорбными для христианского мира.
Календарь питания по дням в Великий пост — 2026
Первая седмица
- 23 февраля — полный отказ от еды, можно пить только воду;
- 24 и 26 февраля — горячая пища без масла;
- 25 и 27 февраля — сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки типа компота или киселя. Допустимы овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;
- 28 февраля и 1 марта — можно употреблять горячую еду с растительным маслом.
Вторая седмица
- 3 и 5 марта — горячая пища без масла;
- 2, 4, 6 марта — сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки типа компота или киселя. Можно есть овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;
- 7 и 8 марта — можно употреблять горячую еду с растительным маслом.
Третья седмица
- 10 и 12 марта — горячая пища без масла;
- 9, 11, 13 марта — сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки вроде компота или киселя. Допустимы овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;
- 14 и 15 марта — можно употреблять горячую еду с растительным маслом.
Четвертая седмица
- 17 и 19 марта — горячая пища без масла;
- 16, 18, 20 марта — сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки типа компота или киселя. Допустимы овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;
- 21 и 22 марта — можно употреблять горячую еду с растительным маслом.
Пятая седмица
- 24 марта — горячая пища без масла;
- 23, 25, 27 марта — сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки типа компота или киселя. Можно овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;
- 26, 28, 29 марта — можно употреблять горячую еду с растительным маслом.
Шестая седмица
- 31 марта и 2 апреля — горячая пища без масла;
- 30 марта, 1 и 3 апреля — сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки типа компота или киселя. Допустимы овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;
- 4 апреля — горячая еда с растительным маслом, допускается красная икра;
- 5 апреля — можно употреблять горячую еду с растительным маслом, допускается рыба.
Страстная седмица
- 6 и 8 апреля— сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки типа компота или киселя. Допустимы овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;
- 7 и 9 апреля — можно употреблять горячую еду с растительным маслом;
- 10 апреля — только вода;
- 11 апреля — горячая еда без масла.
Календарь составлен по строгому монастырскому уставу. Как правило, миряне постятся мягче: без полного отказа от еды и масла, сухоядения.
Когда в Великий пост можно есть рыбу
Рыбу разрешают включать в рацион только в дни двунадесятых праздников — Благовещения и Входа Господня в Иерусалим (5 апреля). Однако в 2026 году Благовещение, всегда отмечаемое 7 апреля, приходится на Страстную неделю, поэтому рыба под запретом.
Накануне, 4-го числа, в Лазареву субботу, постящиеся могут есть рыбную икру.