Великий пост — 2026: календарь питания по дням и неделям от Четыредесятницы до Пасхи

На следующей неделе, с 23 февраля, для православных христиан начнется Великий пост. Это время не просто пищевых ограничений и духовной работы, но и воспоминания о религиозных событиях, которым соответствуют названия шести недель. О чем они говорят и какие из седмиц особенно важны — в материале 360.ru.

Важные даты Великого поста 2026 года Великий пост в 2026 году начнется 23 февраля и завершится 11 апреля. Первая седмица 23 февраля — 1 марта;

Вторая седмица 2–8 марта;

Третья седмица 9–15 марта;

Четвертая седмица 16–22 марта;

Пятая седмица 23–29 марта;

Шестая седмица 30 марта — 5 апреля;

Седьмая седмица 6–11 апреля;

Светлое Христово Воскресенье — 12 апреля. Почему неделя называется седмицей Седмицей в церковнославянском называют семь дней, то есть неделю, рассказал 360.ru протоиерей, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах Андрей Новиков. «Такая замена произошла в русском языке относительно недавно. А неделей, в свою очередь, ранее называли только воскресенье», — добавил священнослужитель.

Фото: Церковь Казанской иконы Божией Матери в деревне Мураново округа Пушкинский / Медиасток.рф

О чем вспоминают в Великий пост по седмицам Название каждого воскресенья Великого поста говорит о событии церковной истории или о святом, который особо почитается в православной мире, рассказал отец Андрей. Великий пост традиционно делится на несколько частей. Первые 40 дней называют Четыредесятницей. Последняя Страстная седмица — самая важная неделя, каждый день имеет свое название, а верующие вспоминают последние земные дни Христа и события Евангелия, такие как Тайная вечеря, предательство Иуды, страдания на Голгофе и чудо воскрешения. Воскресенье первой седмицы — Торжество православия Уже 5 марта верующие вспоминают крестный ход, который состоялся в первое воскресенье Великого поста в Константинополе в 843 году. Его организовали в честь победы православия над ересью иконоборчества. В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил почитание икон. В итоге тысячи икон, фресок и мозаик уничтожили. Иконоборчество приняли на официальном уровне в 754-м, движение было сопоставимо с гонениями на Церковь. Борьбу с иконами прекратила императрица Феодора, именно она и организовала торжество. Первая седмица Великого поста — одна из особо строгих недель.

Фото: Свечи в Главном храме ВС РФ в парке «Патриот» Одинцовского округа / Медиасток.рф

Воскресенье второй седмицы — святителя Григория Паламы Григорий Палама был епископом города Фессалоники в Византии в XIV веке. Святитель участвовал в одном из самых сложных споров о религии: как Бог связан с миром, может ли познать человек Его, или это возможно только после смерти? Паламе принадлежат следующие слова:

Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям.

Учение Паламы не было чем-то новым, однако именно он четко сформулировал церковное понимание важнейших христианских вопросов. Воскресенье третьей седмицы — Крестопоклонная Это середина Великого поста. Последний день седмицы называется Крестопоклонным, потому что в этот период из алтаря выносят для поклонения крест. Его располагают в центре храма до пятницы четвертой недели.

Фото: Храм Саввы Сторожевского в Балашихе / Медиасток.рф

«Крест помогает верующим посреди святой Четыредесятницы — первых 40 дней Великого поста, — чтобы они смогли укрепиться в духовном подвиге», — подчеркнул отец Андрей. Может возникнуть вопрос: почему орудие казни Христа почитается в христианском мире? Такое преклонение стало возможным, поскольку верующие чтут искупительный подвиг Сына Божьего. Воскресенье четвертой седмицы — преподобного Иоанна Лествичника В эту неделю христиане вспоминают великого подвижника благочестия, преподобного Иоанна Лествичника. Он родился в 570 году и был сыном Ксенофонта и Марии. Всю сознательную жизнь провел в монастыре. Однажды завистники обвинили преподобного в болтливости и лжи. Иоанн Лествичник не стал с ними спорить и защищаться, а замолчал на целый год. До этого давал наставления, и недоброжелателям пришлось уговаривать Иоанна снова заговорить. Кроме того, подвижник всегда был образцом умеренности в еде, перед сном долго молился, много времени уделял чтению религиозных книг. Он и сам писал, одно из самых известных произведений — «Лествица».

Фото: Икона Иоанна Лествичника / РИА «Новости»

Воскресенье пятой седмицы — преподобной Марии Египетской Мария Египетская 17 лет провела в разврате и блуде, но однажды в Иерусалиме поняла свою грешность и обратилась с искренней молитвой к Богородице, решив изменить жизнь. После этого ушла от людей в пустыню, где спала на голой земле, питалась едкими растениями и молилась. Только спустя 17 лет таких блужданий она смогла преодолеть свою страсть. Таким образом, Мария Египетская стала образцом постничества и воли ради спасения души. «Ее житие читается в день Марииного стояния (в среду пятой седмицы. — Прим. ред.) — тоже очень важный день для Великого поста», — отметил протоиерей. Эта неделя завершает Четыредесятницу. Воскресенье шестой седмицы — Вход Господень в Иерусалим В этот период православные вспоминают сразу два важных события: Лазареву субботу, когда Христос воскресил праведного Лазаря, скончавшегося четырьмя днями ранее, а также вход Христа в Иерусалим. Оно одновременно радостное и печальное, ведь Иисус показал себя людям как мессию, но это и стало началом испытаний Спасителя на земле. Воскресенье называется Вербным, потому что в город Сын Божий вошел с пальмовой ветвью в руках. На Руси пальмы не растут, поэтому их заменила верба.

Фото: РИА «Новости»

Страстная седмица В конце Великого поста верующие переживают Страстную седмицу — последние дни ограничений и пути Господа Иисуса Христа к Его крестной жертве. «В это время вспоминают установление Тайной вечери, Божественную евхаристию, таинство причащения тела и крови Христовых, в пятницу — смерть Спасителя, в Великую субботу, накануне Пасхи, — пребывание Христа во гробе. В этот день в Иерусалим сходит благодатный огонь», — напомнил отец Андрей. Православные готовятся к встрече Воскресения Господня постом, покаянием, особой молитвой, коленопреклонениями. Все дни последней седмицы считаются особенно важными и скорбными для христианского мира.

Фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в Великий четверг в храме Христа Спасителя в Москве / РИА «Новости»

Календарь питания по дням в Великий пост — 2026 Первая седмица 23 февраля — полный отказ от еды, можно пить только воду;

24 и 26 февраля — горячая пища без масла;

25 и 27 февраля — сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки типа компота или киселя. Допустимы овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;

28 февраля и 1 марта — можно употреблять горячую еду с растительным маслом. Вторая седмица 3 и 5 марта — горячая пища без масла;

2, 4, 6 марта — сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки типа компота или киселя. Можно есть овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;

7 и 8 марта — можно употреблять горячую еду с растительным маслом. Третья седмица 10 и 12 марта — горячая пища без масла;

9, 11, 13 марта — сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки вроде компота или киселя. Допустимы овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;

14 и 15 марта — можно употреблять горячую еду с растительным маслом.

Фото: Приготовление постного бургера с помидором / Медиасток.рф

Четвертая седмица 17 и 19 марта — горячая пища без масла;

16, 18, 20 марта — сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки типа компота или киселя. Допустимы овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;

21 и 22 марта — можно употреблять горячую еду с растительным маслом. Пятая седмица 24 марта — горячая пища без масла;

23, 25, 27 марта — сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки типа компота или киселя. Можно овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;

26, 28, 29 марта — можно употреблять горячую еду с растительным маслом. Шестая седмица 31 марта и 2 апреля — горячая пища без масла;

30 марта, 1 и 3 апреля — сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки типа компота или киселя. Допустимы овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;

4 апреля — горячая еда с растительным маслом, допускается красная икра;

5 апреля — можно употреблять горячую еду с растительным маслом, допускается рыба.

Фото: Приготовление постного бургера с помидором / Медиасток.рф

Страстная седмица 6 и 8 апреля— сухоядение. Разрешены блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки типа компота или киселя. Допустимы овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;

7 и 9 апреля — можно употреблять горячую еду с растительным маслом;

10 апреля — только вода;

11 апреля — горячая еда без масла. Календарь составлен по строгому монастырскому уставу. Как правило, миряне постятся мягче: без полного отказа от еды и масла, сухоядения.

Когда в Великий пост можно есть рыбу Рыбу разрешают включать в рацион только в дни двунадесятых праздников — Благовещения и Входа Господня в Иерусалим (5 апреля). Однако в 2026 году Благовещение, всегда отмечаемое 7 апреля, приходится на Страстную неделю, поэтому рыба под запретом. Накануне, 4-го числа, в Лазареву субботу, постящиеся могут есть рыбную икру.