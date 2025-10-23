У нас отберут оптимальные цены? Чем плоха идея о налоге для ПВЗ

Экономист Колташов: налоговый режим для ПВЗ приведет к повышению цен на товары

В России предложили сделать отдельный налоговый режим для пунктов выдачи заказов и создать для них отдельный код ОКВЭД. Как отметили авторы инициативы, сейчас владельцы ПВЗ регистрируются по смежным кодам, что приводит к разночтениям при проверках. Станет ли меньше неопределенности, разобрался 360.ru.

Отдельный вид бизнеса или повышение цен?

В объединенной компании Wildberries&Russ поддержали идею о создании кода ОКВЭД для ПВЗ.

«Это отдельный вид бизнеса, который сейчас не может себя найти в текущем классификаторе видов деятельности», — заявили в пресс-службе.

Однако идея понравилась не всем. Например, экономист и директор Института нового общества Василий Колташов назвал предложение нецелесообразным.

«Специальный налог на пункты выдачи заказов представляется очень странным предложением, поскольку там все сделано для удобства покупателей, а покупатели платят НДС, который будет повышен до 22%. То есть это предложение направлено на то, чтобы сделать товары в России еще дороже», — сказал он в беседе с 360.ru.

По словам Колташова, создание кода только затруднит эволюцию современной торговли. Из-за него появятся неудобства в работе с мелкой розницей. Например, в небольших магазинах одежды и аксессуаров.

«Все это оттесняется пунктами выдачи заказов. Потому что люди экономят, ищут оптимальные цены, и эти оптимальные цены хотят сломать. Это несправедливо. <…> Плюсов здесь для экономики я не вижу», — заявил эксперт.