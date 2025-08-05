На Wildberries появился кешбэк «Ягодки»

Теперь покупатели могут получать кешбэк за покупки на Wildberries. «Ягодки» можно тратить на любые товары на маркетплейсе по курсу — один балл равен одному рублю, сообщили в пресс-службе компании.

Кешбэк суммируется с другими скидками и акциями. С помощью «Ягодок» можно оплатить до 99% стоимости заказа.

«Кешбэк Ягодки — это система лояльности внутри платформы, в рамках которой пользователи смогут получать вознаграждение за активности в разных проектах Wildberries. Так, в будущем пользователи смогут получать „Ягодки“ не только за покупки, но и, например, активности в Wibes и другие действия», — отметили в компании.

Продавцы сами решают, будет ли кешбэк на их товары и сколько он составит — от одного до 25%. Перед покупкой пользователи видят в карточке товара, начисляется ли кешбэк и сколько за него можно получить «ягодок».

«Мы с интересом поддержали запуск пилотного проекта кешбэка „Ягодки“. Это понятный и прозрачный инструмент для мотивации повторных покупок, который помогает нам укреплять лояльность клиентов на Wildberries. Видим в нем потенциал для долгосрочного роста», — прокомментировала руководитель E-commerce в SPLAT Дарья Долгих.

Ранее представители Wildberries и Russ назвали популизмом идею запретить открывать пункты выдачи заказов на первых этажах жилых домов. В компании подчеркнули, что ПВЗ обеспечивают миллионы россиян товарами повседневного спроса в пешей доступности от дома. При их закрытии исчезнет возможность покупать все необходимое.