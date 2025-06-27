Wildberries отменила обязательное открытие счетов для продавцов в своем банке

Wildberries&Russ после предостережения ФАС отменила обязательство для новых продавцов открывать счет в банке маркетплейса. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе компании.

Представители маркетплейса отметили, что прописывали условия, руководствуясь необходимостью повышения уровня безопасности взаимодействия продавцов и платформы. С помощью счетов Wildberries получала возможность мониторить, не занимался ли регистрирующийся партнер отмыванием денег или финансированием терроризма.

«Открытие счета в „Вайлдберриз Банке“ при регистрации позволяло бы провести комплексную проверку нового продавца», — подчеркнули в пресс-службе.

Там же подчеркнули, что за открытие счета не взымались деньги, а продавца не обязывали пользоваться услугами «Вайлдберриз Банка» при использовании платформы.

Маркетплейс изучил предостережение ФАС и скорректировал процесс проверки новых продавцов, а также пункты оферты, касающиеся регистрации и открытия счетов. Компания добавила, что всегда внимательно относится к замечаниям регулятора.