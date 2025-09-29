Цифровой рубль, ипотека в МФО и кредитные каникулы. Как изменится жизнь россиян с 1 октября

Россияне смогут получать некоторые виды социальных выплат в цифровом рубле. Пока инициативу запустили в пилотном формате.

По состоянию на 26 сентября правительство не объявило о точном перечне видов пособий, которые вот-вот подпадут под правило.

Участие в проекте будет добровольным. Это означает, что если гражданин не захочет перехода на цифровой рубль, то он сможет остаться на прежних условиях.