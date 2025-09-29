Цифровой рубль, ипотека в МФО и кредитные каникулы. Как изменится жизнь россиян с 1 октября
Какие законы вступят в силу с 1 октября 2025 года
С 1 октября в России начнут действовать новые законодательные меры. Как изменится бизнес в части кредитов, почему некоторые виды пособий начнут выплачивать в цифровом рубле, кому поднимут зарплату и другие перемены — в материале 360.ru.
Пособия в цифровом рубле
Россияне смогут получать некоторые виды социальных выплат в цифровом рубле. Пока инициативу запустили в пилотном формате.
По состоянию на 26 сентября правительство не объявило о точном перечне видов пособий, которые вот-вот подпадут под правило.
Участие в проекте будет добровольным. Это означает, что если гражданин не захочет перехода на цифровой рубль, то он сможет остаться на прежних условиях.
Интересно
Принять участие достаточно просто: следует найти в мобильном приложении своего банка раздел «Цифровой рубль», подписать договор об обслуживании электронного кошелька для цифровых рублей и указать его как способ выплат в Социальном фонде.
Подробнее об инициативе — что такое цифровой рубль, как им пользоваться, можно ли отказаться от этой формы выплаты и насколько крупные банки готовы к нововведению — можно прочитать в материале 360.ru.
Бизнес и кредитные каникулы
Самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства смогут взять отсрочку в платежах по кредиту. Для этого заемщик не должен:
- находиться в процедуре банкротства, ликвидации или реорганизации;
- просрочить платеж на срок свыше 30 дней (на момент подачи заявления о кредитных каникулах);
- иметь судебное решение о досрочном погашении займа;
- отдать более 25% акций в руки крупных предприятий;
- быть представителем финансового сектора и игорного бизнеса.
Есть и ограничения по сумме долга:
- для самозанятых — до 10 миллионов рублей;
- для микропредприятий — до 60 миллионов;
- для малых компаний — до 400 миллионов;
- для среднего бизнеса — до миллиарда рублей.
Какие компании относятся к микропредприятиям, субъектам малого и среднего предпринимательства, как оформить отсрочку, какие еще следует выполнить условия для получения кредитных каникул — ответы на эти и другие вопросы можно найти в материале 360.ru.
Осенний призыв
С 1 октября в России начнется осенний призыв в армию. Он продолжится до конца 2025 года.
Представители Минобороны подчеркнули, что мероприятия, как обычно, не связаны с проведением СВО. По остальным параметрам все также пройдет в прежнем режиме:
- срок службы — один год;
- отправка призывников по месту службы начнется 15 октября;
- часть из них направят в учебные соединения, других — в научные роты.
Для оповещения призывников будут использовать электронные повестки. Если в течение 20 дней гражданин не явится в военкомат без уважительной причины, к нему применят временные ограничения:
- запрет на регистрацию ИП и в качестве самозанятого;
- приостановку постановки недвижимости на кадастровый учет;
- запрет на управление автомобилем;
- запрет на регистрацию машины;
- отказ в кредитовании.
Описанные ограничения не снимут, пока россиянин не явится в военкомат.
Налоги для общепита и медицинской сферы
Ряд товаров медицинской отрасли освободят от НДС. Теперь правило коснется:
- пластмассовых трубок;
- деталей для диагностической аппаратуры;
- имплантантов для протезирования.
Наоборот, из перечня льготных товаров исключили линзы без диоптрий и компрессионный трикотаж — с 1 октября их будут облагать налогом по стандартной ставке.
Кроме того, повысили годовой порог выручки для освобождения от НДС предприятий общественного питания: ресторанов, столовых, кафе, гостиниц, отелей. Теперь налоги можно не платить при доходах до трех миллиардов рублей. Ранее НДС избегали при выручке до двух миллиардов.
Заведения, которые откроют с 2026 года, смогут пользоваться льготой без ограничений по выручке — не все, а лишь соответствующие требованиям:
- доходы от услуг общепита не должны превышать 70%;
- средняя зарплата сотрудников по трудовым договорам не ниже средней по отрасли в регионе.
Индексация зарплат и пенсий
Оклады некоторых работников бюджетной сферы, сотрудников силовых структур и военных проиндексируют на 7,6%.Кого коснется правило:
- военнослужащих — по контракту или призыву;
- сотрудников МВД со спецзваниями;
- росгвардейцев;
- таможенников;
- дипломатических работников МИД России;
- служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
- работников органов принудительного исполнения;
- пожарных;
- работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
- сотрудников федеральных госорганов;
- гражданского персонала воинских частей.
Также с 1 октября увеличатся ежемесячные выплаты военных пенсионеров.
Таксопарки
Сократится перечень автомобильных брендов, которые можно будет задействовать в сфере пассажирских перевозок. Таксистов обяжут пересесть на отечественные марки машин.
Плюсы и минусы нововведения на этапе обсуждения законопроекта обсудили с экспертами в материале 360.ru.
Маркировка строительных товаров и косметики
Маркировку «Честный знак» обязали наносить на товары для строительства. В их числе оказались:
- цемент;
- бетон;
- гипс и другие.
Аналогичное правило ввели в отношении уходовой, декоративной и гигиенической косметики.
Другие нововведения, которые вступят в силу в октябре 2025 года
- Ипотеку можно будет оформить через микрофинансовые организации (МФО) с 22 октября 2025 года. Под правило подпадут не все учреждения этого типа — они должны полностью принадлежать субъекту Федерации. Кроме того, станет возможным получить кредит на покупку жилья только в рамках госпрограмм и под залог недвижимости. Новые МФО станет координировать Центробанк;
- С 30 октября страховое покрытие по долгосрочным безотзывным депозитным сертификатам увеличат до 2,8 миллиона рублей. Ранее лимит составлял 1,4 миллиона. Таким образом, страховая защита вырастет до 4,2 миллиона (1,4 миллиона на обычном вкладе и 2,8 миллиона — на сертификате);
Интересно
- С 22 октября гасить микрокредиты станет возможно из средств маткапитала или денег, которые государство выделило для поддержки многодетных и молодых семей;
- С 1 октября больше не получится взять ипотеку на строительство дома, если у заемщика обнаружат высокий уровень закредитованности и частые просрочки по платежам.