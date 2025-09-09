Цифровой рубль для выплат пособий запустят уже 1 октября. Безналичным наступил конец?

С 1 октября 2025 года социальные пособия будут выплачивать в цифровых рублях. Пока проект пилотный, но, если окажется успешным, его введут повсеместно и затронут пенсии. Что такое цифровой рубль и как его можно использовать, кого коснется нововведение и можно ли от него отказаться, выяснил 360.ru.

Что такое цифровой рубль В 2025 году есть две официально утвержденные Центральным банком формы национальной валюты: наличные рубли — это физические монеты и купюры;

безналичные — деньги, которые лежат на счетах в банке. Цифровой рубль станет третьей. Эти средства будут существовать в виртуальном пространстве — на электронных кошельках. Виртуальные рубли начнет выпускать Банк России в виде цифрового кода. Электронные кошельки разместят на платформе ЦБ. Цифровые рубли не заменят остальные способы. Их всегда получится перевести в безналичную форму и обратно.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Пользоваться виртуальными деньгами можно будет точно так же, как и другими формами валюты: оплачивать онлайн-покупки, приобретения в магазинах, услуги ЖКХ, путешествия, абонементы, услуги и другие статьи расходов. Все операции бесплатны. Есть и ограничения. Например, цифровые рубли нельзя снять в банкомате. Также виртуальную валюту невозможно держать на вкладе под процент или получить кредит. «Если гражданин хочет отложить деньги, чтобы получать проценты за их размещение, ему придется сначала конвертировать цифровые рубли и положить их на счет под процентную ставку», — объяснил 360.ru юрист Адвокатской палаты Москвы, преподаватель Института права и национальной безопасности Президентской академии (РАНХиГС), член Ассоциации юристов России Евгений Кривцун. Пособия в цифровых рублях: зачем нужен проект Основные задачи внедрения цифрового рубля — повышение прозрачности бюджетных расходов, усиление контроля за целевым использованием средств и упрощение платежей. «Для государства это означает снижение рисков мошенничества и сокращение издержек в финансовой системе. Для получателей пособий появятся преимущества в виде бесплатных переводов, защиты от несанкционированных операций и удобства оплаты в удаленных регионах», — рассказал замдиректора АНО «Центр развития законодательства» кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

Фото: Vladimir Baranov / www.globallookpress.com

«Россия идет в ногу со временем и поддерживает тенденции большинства правительств мира по выпуску дополнительных форм наличности», — объяснила 360.ru вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей, инвестиционный советник Юлия Хайдер. Банки получат стимул к развитию цифровых сервисов, но столкнутся с необходимостью модернизации инфраструктуры. Экономика в целом выиграет за счет сокращения теневых операций и ускорения оборота бюджетных средств. Граждане, предпочитающие традиционные формы расчетов, не почувствуют изменений: наличные и безналичные платежи останутся доступными, пояснил Матюшенков. «Цифровой рубль — не замена привычных денег, а дополнительный инструмент. Ключевой принцип — свобода выбора формата расчетов без давления со стороны государства или банков», — отметил юрист.

Фото: РИА «Новости»

Кого коснется пилот проекта о пособиях в цифровом рубле с 1 октября С 1 октября инициатива затронет получателей государственных пособий, но переход на цифровой рубль будет исключительно добровольным. Пенсионеры смогут получать пенсию в цифровых рублях с 1 января 2026 года, но только по желанию. Даты внедрения проекта о пособиях в цифровом рубле Вот известные сроки внедрения нововведения: с октября 2025 года в пилотном режиме начнутся выплаты пособий из утвержденного перечня, который позднее определит правительство;

с 2026 года система охватит все федеральные выплаты — пенсии, стипендии, зарплаты бюджетных работников;

с начала 2027-го в проект включат региональные пособия и внебюджетные фонды.

Фото: РИА «Новости»

Какие виды пособий будут в цифровом рубле Точный перечень пособий для пилотного этапа с октября 2025 года пока не утвердили, но у юристов есть предположения. «Возможно, будут пособия при рождении ребенка, по уходу за ним, материнский капитал, по безработице, временной нетрудоспособности, больничные, по беременности и родам, социальные пособия на погребение и выплаты из федерального бюджета на детей, инвалидов и многодетным семьям», — отметила Хайдер. Матюшенков добавил, что с января 2026 года система расширится на все федеральные выплаты, включая пенсии и стипендии. Решение о составе пилотного перечня принимается с учетом технической готовности банков и потребностей получателей, чтобы минимизировать риски на этапе тестирования.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Насколько банки готовы к нововведению По состоянию на 9 сентября 2025 года ведущие банки России — Альфа, «Сбер» и Т-Банк — не имеют нужного функционала в мобильном приложении. А это необходимо для открытия электронного кошелька, куда должны поступать цифровые рубли. «Возможно, финансовые организации разработали такие приложения, чтобы быть готовыми к внедрению, но пока никаких обновлений мы не увидели», — подчеркнула Хайдер.

Интересно Вероятно, электронный кошелек будет выглядеть точно так же, как и стандартный банковский счет. Вероятно, электронный кошелек будет выглядеть точно так же, как и стандартный банковский счет.

Подобного функционала нет и в личном кабинете налогоплательщика, где есть сведения обо всех без исключения счетах, депозитах и кредитных картах гражданина. Сейчас там отсутствует возможность добавить информацию об электронном кошельке. «По этим причинам опасения, что человек получит с 1 октября 2025 года свое пособие автоматически на какой-то электронный кошелек, о котором он не знает, необоснованны», — успокоила инвестиционный советник.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Как выбрать форму получения пособия, можно ли отказаться от выплат в цифровом рубле Гражданин самостоятельно определяет способ получения выплат. Если нет желания использовать цифровой рубль, достаточно не открывать соответствующий кошелек в приложении банка — средства продолжат поступать на привычный счет или карту, отметил Матюшенков. Для тех, кто решит воспользоваться новой опцией, потребуется: Найти в мобильном приложении банка раздел «Цифровой рубль». Подписать типовой договор обслуживания. Указать кошелек как способ получения выплат в Пенсионном фонде или социальных службах. В случае если человек захочет отказаться от использования цифрового рубля, средства можно будет перевести на карту без комиссии, а затем подать заявление в банк о возврате к предшествовавшему формату выплат. «Важно помнить: автоматическое открытие кошельков не предусмотрено, а попытки навязать цифровой рубль нарушают законодательство России», — подчеркнул юрист.

Фото: Aleksander Polyakov / www.globallookpress.com

Можно ли отказаться от соцвыплат в цифровом рубле Не стоит опасаться, что все пособия станут выплачивать только на цифровые кошельки. На первом этапе граждане самостоятельно выберут форму зачисления средств.

Интересно Электронные кошельки не получится открыть без согласия лица — только по инициативе получателя. Электронные кошельки не получится открыть без согласия лица — только по инициативе получателя.

«Важно, что принудительного перевода средств не предполагается: если пользователь не откроет кошелек в приложении банка, деньги продолжат поступать на карту или в наличной форме. Для тех, кто получает выплаты через „Почту России“, изменения будут незаметны — цифровые рубли автоматически конвертируются в обычные перед выдачей», — отметил Матюшенков. Как и где можно использовать цифровой рубль При расчетах обладатель электронного кошелька будет сканировать QR-код, после чего денежные средства на нем поступят в счет оплаты покупки, объяснила Хайдер.

Фото: РИА «Новости»

«Эти средства можно перечислить со своего электронного кошелька на расчетный счет и затем снять наличные: в кассе отделения банка либо в банкомате. Напрямую снять цифровые рубли с электронного кошелька, минуя перевод на расчетный счет или карту, невозможно», — подчеркнула инвестиционный советник. Матюшенков добавил, что тратить цифровые рубли можно с помощью QR-кодов, в том числе в офлайн-режиме, то есть без доступа в интернет. Еще полученные средства получится мгновенно и без комиссии переводить другим пользователям и тратить на целевые расходы. «Средства не потеряются при сбое связи или поломке устройства — кошелек будет храниться на защищенной платформе Центробанка, доступ к нему восстановят по паспорту», — отметил Матюшенков.

Фото: РИА «Новости»

Возможные подводные камни пилотного проекта В теории программа по переводу пособий и пенсий в цифровой рубль как более удобную расчетную единицу кажется вполне осуществимой. Но проблемы могут возникнуть с ее реализацией, считает Кривцун. Например, некоторые пенсионеры получают ежемесячные выплаты через «Почту России». Это означает, что конвертация цифровых рублей в обычные ляжет на плечи сотрудников почты. Однако счет с электронными деньгами будет в ведомстве регулятора, из-за чего возможны несостыковки и сбои в работе. «Пока перевод и конвертация цифровых рублей будут бесплатными, но это на сегодняшний день. Например, в рамках пилотных проектов эквайринг и оплата QR-кодами происходили по ставке 0% за обслуживание, но потом подросли. Какие комиссии начнут брать за операции с электронными деньгами, сейчас судить сложно», — отметил Кривцун.

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com

Кроме того, государство сможет отслеживать траты граждан, что позволит увидеть нецелевое использование средств. Например, гражданин получил пособие по беременности и родам, но потратил их на что-то другое. «Пока это в планах. На сегодняшний день говорить о том, что предстоит какая-то массовая блокировка, не приходится», — отметил адвокат. Цифровые кошельки будет обслуживать ЦБ. Но их обладатели получат доступ к виртуальным деньгам через мобильные приложения коммерческих банков, чтобы оплатить товар, услугу или обналичить содержимое.