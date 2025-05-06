06 мая 2025 23:15 Перекос и обнуление достижений. Зачем нужен законопроект о локализации такси Автоэксперт Хайцеэр: таксистов лишат выбора, если примут закон о локализации 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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В Санкт-Петербурге таксисты собрали 200 подписей под обращением к президенту Владимиру Путину. Они попросили пересмотреть законопроект о локализации такси, который потребует от них пересесть на отечественные машины. С этим есть определенные проблемы, которые приведут к сокращению перевозчиков. В чем суть инициативы, когда ее планируют реализовать и чем это грозит — в материале 360.ru.

Законопроект о локализации такси Речь идет о поправках в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Инициатива предполагает, что с октября 2025 года в сфере смогут работать только водители на автомобилях «с определенной долей локализации» или произведенных по «специальным инвестиционным контрактам». Сейчас под эти требования подходят только четыре модели АвтоВАЗа: Lada Vesta, Granta, Largus и Aura.

Сенатор Андрей Кутепов и парламентарий Владимир Гутенев подали законопроект на рассмотрение в Госдуму в конце 2023-го. Депутаты одобрили инициативу в первом чтении в январе прошлого года. Почему таксисты и эксперты против законопроекта Документ вызвал неоднозначную реакцию. В Петербурге перевозчики подписали обращение к Владимиру Путину и попросили главу государства приостановить движение законопроекта, пересмотреть его или серьезно доработать. В противном случае, по их мнению, в такси будет просто некому и не на чем работать.

Фото: Медиасток.рф

Дело в том, что части водителей придется либо покинуть сферу, так как их машины не будут соответствовать требованиям законодательства, либо уйти в серую зону, что не прибавит безопасности и комфорта пассажирам. Также существенно вырастут тарифы на поездки, отпугнув часть клиентов. «Высокие затраты на техническое обслуживание, ограниченный ресурс и частые внеплановые ремонты делают их экономически нецелесообразными для профессиональных перевозчиков. По отраслевым данным, годовые расходы на внеплановый ремонт одного автомобиля марки Lada превышают 70 тысяч рублей», — процитировал РБК обращение. С противниками законопроекта согласился эксперт в области организации транспортной среды и урбанистики кандидат технических наук Михаил Блинкин. В разговоре с 360.ru он указал, что пробеги машин в такси несопоставимы с авто обычных водителей. «Для успешной работы в отрасли у авто должен быть большой гарантированный пробег. Вот мой личный транспорт или ваш в год „бегает“ в среднем 15−17 тысяч километров, так? А такси — не менее 100−120 тысяч. Для пассажирских перевозок это смертельно, потому что дорогие ремонты начнутся уже спустя 12 месяцев с начала эксплуатации», — объяснил Блинкин.

Фото: Медиасток.рф

Замена привычных японских, корейских и европейских машин китайскими уже показала свою несостоятельность: на второй год использования они начали ломаться. Для крупных агрегаторов типа «Яндекс Такси» замена автопарка повлечет серьезные расходы, которые депутаты вряд ли возместят. Пока от инициативы выигрывает лишь один известный. Но и тут есть нюанс. «Принятие закона позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития. Надо помогать своим производителям и сделать все, чтобы автомобилестроение в России стало успешной, конкурентной отраслью промышленности», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. В этом случае принятый в нынешней редакции проект будет противоречить нормам антимонопольного законодательства. Речь идет о законе «О защите конкуренции», который запрещает создание дискриминационных условий для отдельных участников рынка.

Фото: Медиасток.рф

«Я прекрасно понимаю задачи — сбыть товар оптом за счет крупных покупателей. Но ставить под угрозу стабильность таксомоторного транспорта в городах России — очень плохая вещь, прежде всего в социальном плане», — отметил Блинкин. С коллегой согласился вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. В разговоре с 360.ru он подтвердил, что от нововведений выиграет только один завод. «А что компания может предложить в качестве надежного, комфортного транспортного средства в различных сегментах услуг, которые представляют такси? Немного. Машина дорогая, не самая надежная, без автоматической коробки передач. Возможно, Lada-200, но мы знаем, сколько она служит, и этого категорически недостаточно. Ее ремонт стоит примерно 400 тысяч рублей. Таксопарки, которые используют отечественные автомобили в эксплуатации, получают, к сожалению, большие убытки», — пояснил Хайцеэр. По его мнению, нужно дать возможность выйти на рынок всем производителям, которые находятся на территории страны, не выделяя никого конкретного.

Фото: Медиасток.рф

«Это модели, которые заменили ушедшие бренды. Ими довольны, машины работают, стоимость по содержанию компенсируется доходами, которые получают таксопарки. Пока все ровно. В случае принятия законопроекта произойдет перекос, когда перевозчик получит возможность покупать авто фактически только у одного производителя при отсутствии выбора», — уточнил представитель автомобилистов. На первое место — происхождение, потом — комфорт пассажиров При прочих равных условиях 15 годами ранее подобный законопроект не вызвал бы столько осуждений. Все дело в том, что доля рынка такси была небольшой, его потребители составляли лишь малый процент от всего пассажиропотока. В основном люди ездили на общественном или личном транспорте. «В середине 80-х в Москве количество автомобилей такси составляло 18 тысяч. Сейчас их порядка 180 тысяч. Московская область растет еще быстрее. И для ключевых городов региона это важнейший элемент пассажирских перевозок», — рассказал Блинкин.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Росстат не дает официальных данных по таксомоторном бизнесу, однако эксперты подсчитали примерное число пользователей отрасли. Сегодня оно сопоставимо с пассажирооборотом городского электротранспорта — метро и трамваев, отметил Блинкин. «Если взвешивать интересы отечественного автопрома, конкретно АвтоВАЗа, и российского рынка пассажирских перевозок, то такси весит больше. Поэтому резкие движения в этой сфере категорически противопоказаны», — предупредил эксперт. С Блинкиным согласился Хайцеэр. По его словам, в России приложили много усилий по обелению бизнеса. В случае принятия закона все достижения обнулятся. Автоэксперт уверен: депутатам, наоборот, нужно помогать таксистам, чтобы развивать эту сферу экономики.

Фото: Медиасток.рф

«Например, сбор ОСГОП, который ввели, — это весьма внушительная сумма. Учитывая общую статистику, можно снизить его и заодно разгрузить водителей. Потому что выплат немного, а сборы достаточно большие», — предложил собеседник 360.ru.

Интересно ОСГОП — обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. С 1 сентября 2024 года этот полис обязателен для таксистов и компаний, предоставляющих услуги такси. Он не заменяет, но дополняет полис ОСАГО. ОСГОП — обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. С 1 сентября 2024 года этот полис обязателен для таксистов и компаний, предоставляющих услуги такси. Он не заменяет, но дополняет полис ОСАГО.

Что авторы законопроекта говорят о его минусах? Пока ничего. «Документ будут обсуждать на комитете на следующей неделе. Там депутаты внесут ряд существенных поправок. Пока их не рассмотрят к принятию или отклонению, которые достаточно серьезно поменяют облик инициативы, я не вижу смысла давать комментарий», — ответил на вопрос 360.ru депутат Владимир Гутенев.