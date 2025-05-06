Перекос и обнуление достижений. Зачем нужен законопроект о локализации такси
Автоэксперт Хайцеэр: таксистов лишат выбора, если примут закон о локализации
В Санкт-Петербурге таксисты собрали 200 подписей под обращением к президенту Владимиру Путину. Они попросили пересмотреть законопроект о локализации такси, который потребует от них пересесть на отечественные машины. С этим есть определенные проблемы, которые приведут к сокращению перевозчиков. В чем суть инициативы, когда ее планируют реализовать и чем это грозит — в материале 360.ru.
Законопроект о локализации такси
Речь идет о поправках в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Инициатива предполагает, что с октября 2025 года в сфере смогут работать только водители на автомобилях «с определенной долей локализации» или произведенных по «специальным инвестиционным контрактам».
Сейчас под эти требования подходят только четыре модели АвтоВАЗа: Lada Vesta, Granta, Largus и Aura.
Сенатор Андрей Кутепов и парламентарий Владимир Гутенев подали законопроект на рассмотрение в Госдуму в конце 2023-го. Депутаты одобрили инициативу в первом чтении в январе прошлого года.
Почему таксисты и эксперты против законопроекта
Документ вызвал неоднозначную реакцию. В Петербурге перевозчики подписали обращение к Владимиру Путину и попросили главу государства приостановить движение законопроекта, пересмотреть его или серьезно доработать. В противном случае, по их мнению, в такси будет просто некому и не на чем работать.
Дело в том, что части водителей придется либо покинуть сферу, так как их машины не будут соответствовать требованиям законодательства, либо уйти в серую зону, что не прибавит безопасности и комфорта пассажирам. Также существенно вырастут тарифы на поездки, отпугнув часть клиентов.
«Высокие затраты на техническое обслуживание, ограниченный ресурс и частые внеплановые ремонты делают их экономически нецелесообразными для профессиональных перевозчиков. По отраслевым данным, годовые расходы на внеплановый ремонт одного автомобиля марки Lada превышают 70 тысяч рублей», — процитировал РБК обращение.
С противниками законопроекта согласился эксперт в области организации транспортной среды и урбанистики кандидат технических наук Михаил Блинкин. В разговоре с 360.ru он указал, что пробеги машин в такси несопоставимы с авто обычных водителей.
«Для успешной работы в отрасли у авто должен быть большой гарантированный пробег. Вот мой личный транспорт или ваш в год „бегает“ в среднем 15−17 тысяч километров, так? А такси — не менее 100−120 тысяч. Для пассажирских перевозок это смертельно, потому что дорогие ремонты начнутся уже спустя 12 месяцев с начала эксплуатации», — объяснил Блинкин.
Замена привычных японских, корейских и европейских машин китайскими уже показала свою несостоятельность: на второй год использования они начали ломаться.
Для крупных агрегаторов типа «Яндекс Такси» замена автопарка повлечет серьезные расходы, которые депутаты вряд ли возместят. Пока от инициативы выигрывает лишь один известный. Но и тут есть нюанс.
«Принятие закона позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития. Надо помогать своим производителям и сделать все, чтобы автомобилестроение в России стало успешной, конкурентной отраслью промышленности», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В этом случае принятый в нынешней редакции проект будет противоречить нормам антимонопольного законодательства. Речь идет о законе «О защите конкуренции», который запрещает создание дискриминационных условий для отдельных участников рынка.
«Я прекрасно понимаю задачи — сбыть товар оптом за счет крупных покупателей. Но ставить под угрозу стабильность таксомоторного транспорта в городах России — очень плохая вещь, прежде всего в социальном плане», — отметил Блинкин.
С коллегой согласился вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. В разговоре с 360.ru он подтвердил, что от нововведений выиграет только один завод.
«А что компания может предложить в качестве надежного, комфортного транспортного средства в различных сегментах услуг, которые представляют такси? Немного. Машина дорогая, не самая надежная, без автоматической коробки передач. Возможно, Lada-200, но мы знаем, сколько она служит, и этого категорически недостаточно. Ее ремонт стоит примерно 400 тысяч рублей. Таксопарки, которые используют отечественные автомобили в эксплуатации, получают, к сожалению, большие убытки», — пояснил Хайцеэр.
По его мнению, нужно дать возможность выйти на рынок всем производителям, которые находятся на территории страны, не выделяя никого конкретного.
«Это модели, которые заменили ушедшие бренды. Ими довольны, машины работают, стоимость по содержанию компенсируется доходами, которые получают таксопарки. Пока все ровно. В случае принятия законопроекта произойдет перекос, когда перевозчик получит возможность покупать авто фактически только у одного производителя при отсутствии выбора», — уточнил представитель автомобилистов.
На первое место — происхождение, потом — комфорт пассажиров
При прочих равных условиях 15 годами ранее подобный законопроект не вызвал бы столько осуждений. Все дело в том, что доля рынка такси была небольшой, его потребители составляли лишь малый процент от всего пассажиропотока. В основном люди ездили на общественном или личном транспорте.
«В середине 80-х в Москве количество автомобилей такси составляло 18 тысяч. Сейчас их порядка 180 тысяч. Московская область растет еще быстрее. И для ключевых городов региона это важнейший элемент пассажирских перевозок», — рассказал Блинкин.
Росстат не дает официальных данных по таксомоторном бизнесу, однако эксперты подсчитали примерное число пользователей отрасли. Сегодня оно сопоставимо с пассажирооборотом городского электротранспорта — метро и трамваев, отметил Блинкин.
«Если взвешивать интересы отечественного автопрома, конкретно АвтоВАЗа, и российского рынка пассажирских перевозок, то такси весит больше. Поэтому резкие движения в этой сфере категорически противопоказаны», — предупредил эксперт.
С Блинкиным согласился Хайцеэр. По его словам, в России приложили много усилий по обелению бизнеса. В случае принятия закона все достижения обнулятся.
Автоэксперт уверен: депутатам, наоборот, нужно помогать таксистам, чтобы развивать эту сферу экономики.
«Например, сбор ОСГОП, который ввели, — это весьма внушительная сумма. Учитывая общую статистику, можно снизить его и заодно разгрузить водителей. Потому что выплат немного, а сборы достаточно большие», — предложил собеседник 360.ru.
Интересно
Что авторы законопроекта говорят о его минусах? Пока ничего.
«Документ будут обсуждать на комитете на следующей неделе. Там депутаты внесут ряд существенных поправок. Пока их не рассмотрят к принятию или отклонению, которые достаточно серьезно поменяют облик инициативы, я не вижу смысла давать комментарий», — ответил на вопрос 360.ru депутат Владимир Гутенев.