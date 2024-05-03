Цены на куриные яйца в России выросли перед Пасхой: причины, пути решения | 360°

Общество 03 мая 2024, 17:36 Пасхальный дефицит. Почему цены на куриные яйца в России снова взмыли ввысь Экономист Попов рассказал, как устранить дефицит куриных яиц в России Yurii Rylchuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

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В России 5 мая будут отмечать православную Пасху. Перед главным христианским праздником традиционно повысились цены на продукты из пасхальной корзины: куриные яйца, ингредиенты для кулича и творожной пасхи. Ретейлеров и производителей не остановило даже предупреждение Федеральной антимонопольной службы. Почему стоимость яиц вновь выросла и повлиял ли на это недавний дефицит — в материале 360.ru.

Почему дорожают куриные яйца

Если сравнивать динамику розничных и оптовых цен на яйца, очевидно, что последние стабилизировались. Стоимость повышают преимущественно ретейлеры, но нельзя сказать, что это только желание получить сверхприбыль во время сезонного роста продаж, рассказала 360.ru маркетолог и собственник консалтинговой компании Advice Елена Попова.

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«На рост стоимости влияют риски торговых сетей, связанные с колебаниями закупочных цен, ростом расходов на логистику и персонал, дефицитом. Их закладывают в конечную стоимость продукта», — уточнила эксперт.

Перед Пасхой возникает дефицит этого товара, напомнила Попова. И при тренде на снижение производства куриные яйца могут дорожать просто потому, что их не хватает в магазинах.

Снижение производства, в свою очередь, связано с последствиями птичьего гриппа, сообщил 360.ru экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. Также в России есть проблемы с обеспечением добавок к кормам.

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«В стране идет перестройка промышленности на производство кормов, разработку собственных генетических линий яйценосных и бройлерных кур. Это все требует времени. Повышение цен, которое было осенью 2023 года, говорит о том, что мы все правильно делаем», — заверил Корнеев.

Кто виноват в яичном дефиците в Якутии

Несмотря на выросшие цены, яйца пока все же представлены на полках магазинов в российских регионах. Но есть исключение — Якутия.

Дело в том, что единственная на всей территории якутской Арктики птицефабрика лишилась поддержки властей. Предприятие в Среднеколымске раньше получало примерно три миллиона рублей на доставку комбикорма, но в 2024 году это изменилось.

В итоге стоимость одного яйца повысилась до 28 рублей, хотя привозные обходятся жителям в 23 рубля за штуку. Люди начали закупать их в близлежащих больших городах и везти самолетами.

Портал 14News 30 апреля опубликовал видео, на котором запечатлели пассажиров одного из рейсов из Якутска в село Саскылах. На кадрах видно, что полки для ручной клади заполонили коробки с яйцами.

«С одной стороны, можно поаплодировать авиакомпании, разрешившей бесплатный провоз яиц в ручной клади. Как минимум лояльность пассажиров они точно укрепили», — прокомментировала ситуацию Елена Попова.

По ее словам, лишение господдержки — реальность, в которой предприятиям приходится работать. Многие начинают искать другие способы финансирования либо пересматривают структуру затрат.

«Птицефабрика в Среднеколымске может поискать спонсорскую помощь, взамен компания, ее предоставившая, получит известность и позитивные ассоциации с брендом. Возможно, поддержку каких-либо начинаний от местных властей», — предположила собеседница 360.ru.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Как сдержать цены на куриные яйца

У всех участников продаж есть желание повысить цены перед сезонным спросом. Госорганы должны это контролировать, подчеркнул экономист Валерий Корнеев. Поэтому предупреждение Федеральной антимонопольной службы обоснованно.

«Но повышение цен уже произошло, и ФАС остается только постфактум возбуждать административные дела против производителей, посредников и других участников процесса», — добавил эксперт.

По словам собеседника 360.ru, как правило, штрафы от ФАС небольшие — приблизительно миллион рублей. Также есть оборотные санкции, когда нужно платить процент от продаж. Но они все равно ниже той выгоды, которую получают производители или ретейлеры от роста цен.

«Это вечная борьба. Проблема в том, что даже если наложат штрафы, то они пойдут в бюджет государства, а не потребителям, которые переплатили», — напомнил эксперт.

Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Для нормализации стоимости яиц нужно расширять производство, сделать единую госпрограмму или продлить те, которые были ранее. Ведь они привели страну к частичному самообеспечению куриными яйцами и мясом, считает Корнеев.

Он вспомнил, что сейчас Россия поставляет куриные яйца и мясо в страны Средней Азии, в том числе в Китай. На фоне этого помощь от Турции, которую обещали прошлой осенью, и количество товара, который оттуда могли привезти, кажутся ничтожными и необоснованными.

Все-таки мы экспортеры мяса и яиц. Валерий Корнеев

Корнеев призвал развивать производство кормов, ветеринарных препаратов и материалов для животноводства и птицеводства.

Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

«Безусловно, это меры господдержки птицефабрик и контроля розничных цен со стороны государства, расширение импорта. Это рекомендации, которые лежат на поверхности. Можно привлекать коммерческие компании к поддержке производителей социально значимых продуктов питания», — продолжила Елена Попова.

Помимо этого, стоит развивать мелкое производство — личные подсобные хозяйства. Необязательно поддерживать фермеров финансово — достаточно создать понятные регламенты по контролю и сертификации продукции, уменьшить число посредников, проводить информационную работу.

Ждать ли понижения цен на яйца после Пасхи

После церковного праздника цены на куриные яйца снизятся, отметила Попова. Однако новая стоимость товаров все равно будет выше, чем до Пасхи. В краткосрочной перспективе ситуация вряд ли улучшится, даже при условии усиления господдержки, добавила эксперт.

Yurii Rylchuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сколько стоит пасхальный набор в 2024 году

В этом году набор «минимум» обойдется в 1088 рублей. Он состоит из полукилограммового кулича, десятка яиц и 650 граммов творожной пасхи. Именно яйца стоят 119 рублей.

Если включить дополнительные атрибуты, то за корзину на Пасху придется заплатить 1623 рубля. Помимо ингредиентов для праздничного стола, на эти деньги можно будет приобрести термонаклейки для яиц, пасхальные свечи, пряник, красители.

О том, как испечь воздушный и мягкий кулич, читайте в другом материале 360.ru. А если хотите красиво поздравить близких с Пасхой, скачайте стикерпарк от Telegram-канала «360».