Как приготовить куличи: лайфхаки от профессионалов и простой рецепт | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 11:24 Лайфхаки по приготовлению куличей. Как сделать их воздушными и мягкими Эндокринолог Петрова: не стоит добавлять в куличи сразу всю муку Freepik

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Некоторые хозяйки считают, что чем больше сухофруктов и цукатов они добавят в тесто, тем вкуснее получатся куличи. На самом деле чрезмерное количество добавок ухудшает подъем теста — следует использовать не более 350 граммов сухофруктов или цукатов на килограмм муки. Этим и другими лайфхаками по выпечке традиционного пасхального блюда поделилась с 360.ru врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова.

Как правильно замесить тесто

Она отметила, что тесто для куличей должно быть сдобным, с большим количеством масла, молока или сметаны, с яйцами и сахаром. Все ингредиенты нужно за полчаса достать из холодильника и оставить при комнатной температуре. Муку надо обязательно просеять — некоторые кулинары делают это даже дважды, чтобы тесто было более воздушным.

Замешивать тесто лучше в пластиковой или стеклянной посуде — не в металлической: металл замедлит процесс брожения, и тесто может подниматься дольше. Обминать тесто необходимо, пока оно не станет эластичным и не перестанет прилипать к рукам. Процесс обминания влияет на воздушность и мягкость блюда.

Секрет от профессионалов: никогда не добавляйте сразу всю муку — ее всегда уходит чуть больше или чуть меньше. Зависит это от размера яиц и качества муки. Всыпать ее лучше частями, не забивать ею тесто. Если вдруг вы пересыпали муку, тесто можно разжижать с помощью яиц. Куличи их особенно «любят», не случайно есть такая пропорция: на килограмм муки всегда добавляют от четырех до 15 яиц. Еще один лайфхак: чтобы ускорить процесс подъема теста, поместите его в разогретую до 35–40 градусов электрическую духовку и закройте дверцу. Если у вас газ, поставьте тесто в выключенную духовку, а рядом разместите емкость с горячей водой. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог, валеолог, психосамотолог

Формы для теста следует заполнять наполовину. Иногда тесто вытекает, и кулич становится неровным — чтобы этого не случилось, перед помещением в духовку следует вставить в середину кулича деревянную шпажку. Это обеспечит равномерное поднятие теста и предотвратит появление перекоса.

Важно не передержать куличи в духовке и не пересушить их. Готовность удобно проверять с помощью зубочистки или деревянной шпажки. На выходе куличи должны быть чистыми и сухими.

Чтобы куличи, остывая, не оседали, рекомендуется класть их набок. Это поможет избежать деформации изделия под собственным весом.

РИА «Новости»

Рецепт кулича

Наталья Петрова предложила рецепт кулича из ресторана «Репин» (ингредиенты предусмотрены для двух форм 10 на восемь сантиметров). Потребуются 250 граммов муки, одно яйцо, 150 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 150 миллилитров молока, две столовых ложки сметаны, 100 граммов сухофруктов, чайная ложка разрыхлителя, одна-две чайные ложки ванильного сахара, одна-две столовые ложки коньяка, шепотка соли, вода на кончике чайной ложки и по желанию 80 граммов марципана.

Подготовиться к приготовлению кулича следует за сутки: мелко порезать сухофрукты и замочить их в коньяке. Продукты лучше достать за некоторое время до начала готовки, чтобы они были комнатной температуры.

Нужно растопить сливочное масло на небольшом огне, разогреть молоко на плите или в микроволновке. Взбить яйцо с сахаром и ванильным сахаром до пышной белой пены, добавить растопленное масло, теплое молоко и сметану.