«Только богатый мужчина». Мать девушки Старовойта мечтала об обеспеченном зяте и роскоши

Мать 25-летней Полины — девушки экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта — мечтала о богатом зяте и роскоши. Именно она стала «движущим звеном» в отношениях пары.

Мама Полины Лилия подталкивала молодую дочь к развитию отношений со Старовойтом, заявили Telegram-каналу Shot источники из близкого окружения семьи.

«Движущим звеном в отношениях Романа Старовойта и Полины была мама девушки, которая мечтала о богатом зяте и роскошной жизни», — написали авторы поста.

По словам знакомых, у 60-летней Лилии был настолько властный характер, что среди друзей шутили: «ей можно школу по дрессировке открывать».

Всего у женщины две дочери. Старшая якобы не оправдала надежд матери, а младшая, Полина, делала все по требованию Лилии. В том числе ходила на разные мероприятия в поисках «богатого зятя для мамы». Когда состоялось знакомство девушки со Старовойтом, женщина настаивала на их отношениях, поскольку цель — «только богатый мужчина».

Мать Полины всегда стремилась к обеспеченной жизни. Еще в Курске она продавала «брендовые» вещи, которые закупала в Турции. Год назад Лилия переехала в Москву и жила на Патриарших. В окружении Полины и ее матери уверены, что после самоубийства Старовойта они не вернутся в Курск и будут искать любую возможность остаться в Москве.