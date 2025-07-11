«Только богатый мужчина». Мать девушки Старовойта мечтала об обеспеченном зяте и роскоши
Мать 25-летней Полины — девушки экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта — мечтала о богатом зяте и роскоши. Именно она стала «движущим звеном» в отношениях пары.
Мама Полины Лилия подталкивала молодую дочь к развитию отношений со Старовойтом, заявили Telegram-каналу Shot источники из близкого окружения семьи.
«Движущим звеном в отношениях Романа Старовойта и Полины была мама девушки, которая мечтала о богатом зяте и роскошной жизни», — написали авторы поста.
По словам знакомых, у 60-летней Лилии был настолько властный характер, что среди друзей шутили: «ей можно школу по дрессировке открывать».
Всего у женщины две дочери. Старшая якобы не оправдала надежд матери, а младшая, Полина, делала все по требованию Лилии. В том числе ходила на разные мероприятия в поисках «богатого зятя для мамы». Когда состоялось знакомство девушки со Старовойтом, женщина настаивала на их отношениях, поскольку цель — «только богатый мужчина».
Мать Полины всегда стремилась к обеспеченной жизни. Еще в Курске она продавала «брендовые» вещи, которые закупала в Турции. Год назад Лилия переехала в Москву и жила на Патриарших. В окружении Полины и ее матери уверены, что после самоубийства Старовойта они не вернутся в Курск и будут искать любую возможность остаться в Москве.
Как живет Полина после гибели возлюбленного
После гибели Старовойта Полине пришлось переехать из их особняка в гостиницу — правоохранители опечатали имущество. Девушка хотела перебраться к маме на Патриаршие, но и там квартиру тоже опечатали.
Полина пережила потрясение из-за гибели возлюбленного, теперь ее мучает бессонница.
«Помимо шока от произошедшего и проблем с недвигой, она боится, что ее могут отчислить из ординатуры МНИОИ имени Герцена, где она учится на онкоортопеда», — сообщал Telegram-канал Shot.
Похороны Романа Старовойта
Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 11 июля. Полина и ее мать тоже присутствовали на траурной церемонии. Девушка принесла на кладбище красные розы.
Она держалась в стороне, родственники бывшего министра транспорта не разрешили ей скорбеть вместе с ними. Во время похорон Полина плакала, а когда в последний раз подошла к гробу с телом Старовойта, разрыдалась.