Из особняка в гостиницу. Молодая возлюбленная погибшего Старовойта осталась без жилья
Девушка экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта вынужденно съехала из их дома в гостиницу. Там она находится уже несколько дней, так как всю недвижимость опечатали правоохранители.
Как живет девушка Старовойта после его гибели
Сначала Полина планировала переехать из особняка к маме на Патриаршие, но знакомым она сказала, что и там жилье опечатали, сообщил Telegram-канал Mash. Жители Курска отметили, что мать девушки раньше работала на центральном городском рынке и торговала вещами.
Сама Полина в общении с близкими признавалась, что «не воровала деньги» и была не в курсе дел Старовойта. После его смерти девушка стала жаловаться на бессонницу.
«Помимо шока от произошедшего и проблем с недвигой, она боится, что ее могут отчислить из ординатуры МНИОИ имени Герцена, где она учится на онкоортопеда. Кроме того, знакомым она говорит, что хотела бы вернуться в родной Курск. Но ей якобы намекнули, что это может быть опасно», — написали авторы поста.
Чем раньше занималась девушка Старовойта
Жители Курской области рассказали, что Полина с 2017 года занималась модельным бизнесом и посещала все местные кастинги. В 12 лет она стала первой вице-мисс конкурса красоты «Маленькая супермодель Курска», после чего отправилась выступать в Грецию на мероприятие «Маленькая супермодель мира».
Полина познакомилась с бывшим министром транспорта в 2021 году. Спустя 12 месяцев Старовойт подарил ей автомобиль Kia K5. Полина закончила Курский государственный медицинский университет в июле 2024 года, диплом ей вручал лично Старовойт.
Горожане называли 25-летнюю Полину «первой леди Курска». Год назад она переехала в Москву одновременно с назначением Старовойта на должность главы Минтранса.
Имущество Старовойта
Семье Старовойта принадлежали квартиры в Москве, Курске и Санкт-Петербурге, а также земельный участок в Мякинине с трехэтажным особняком. Площадь дома составляет 850 квадратных метров, на цокольном этаже находятся бассейн и сауна. В здании есть четыре спальни с отдельными ванными и гардеробными, кабинет, винный погреб и зимний сад.
Экс-министр был владельцем автомобиля Tesla Model X P100D — эту машину он купил за полтора месяца до гибели. Общая оценочная стоимость активов Старовойта достигает одного миллиарда рублей.