Из особняка в гостиницу. Молодая возлюбленная погибшего Старовойта осталась без жилья

Девушка экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта вынужденно съехала из их дома в гостиницу. Там она находится уже несколько дней, так как всю недвижимость опечатали правоохранители.

Как живет девушка Старовойта после его гибели

Сначала Полина планировала переехать из особняка к маме на Патриаршие, но знакомым она сказала, что и там жилье опечатали, сообщил Telegram-канал Mash. Жители Курска отметили, что мать девушки раньше работала на центральном городском рынке и торговала вещами.

Сама Полина в общении с близкими признавалась, что «не воровала деньги» и была не в курсе дел Старовойта. После его смерти девушка стала жаловаться на бессонницу.

«Помимо шока от произошедшего и проблем с недвигой, она боится, что ее могут отчислить из ординатуры МНИОИ имени Герцена, где она учится на онкоортопеда. Кроме того, знакомым она говорит, что хотела бы вернуться в родной Курск. Но ей якобы намекнули, что это может быть опасно», — написали авторы поста.