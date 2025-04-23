Сегодня 00:36 Терентий Маревный — 23 апреля. День, когда прощались женские измены Исследователь Пауков: в день Терентия Маревного, 23 апреля, запрещено работать 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Праздник Терентия Маревного окутан мистикой. На Руси в этот день крестьяне следили за туманом, опасаясь обитавших в нем духов, а неверные жены получали прощение. Некоторые традиции живы до сих пор. О приметах и гаданиях на 23 апреля — в материале 360.ru.

Мученик Терентий Африканский, Карфагенский и Петрийский В православном календаре 23 апреля обозначено как день почитания мученика Терентия из Карфагена — военачальника и христианина, который отказался поклониться языческим богам и погиб за веру. Христиане молятся ему об исцелении тела и души. Терентий жил в III веке на территории современной Африки и руководил дружиной. Военнослужащие публично отказались исполнять приказ императора Декия о принесении жертв языческим богам. За это местный правитель Фортуниан приказал запереть военачальника с тремя приближенными в темнице, а оставшихся 36 человек заставить отречься от Христа. Их жгли раскаленным железом, но безрезультатно — христиане отказались поклониться идолам. Тогда правитель приказал их казнить.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Пленников Терентия, Аф­ри­ка­на, Мак­си­ма и Пом­пия тоже подвергли жестоким пыткам. Палачи морили их голодом и запустили в камеру ядовитых змей. Так и не добившись отречения, Фортуниан приказал обезглавить непокорных. Верующие забрали останки мучеников и похоронили за городом по христианскому обряду. При императоре Феодосии в конце V века мощи святых перенесли в Константинополь. Терентий Маревный В народной традиции за Терентием закрепилось название Маревный из-за погодных особенностей. Исследователь мифологии Дмитрий Пауков сообщил 360.ru, что до принятия христианства календаря в привычном понимании еще не было, люди ждали не 23 апреля, а появления дымки вокруг утреннего солнца.

Туман связан с избыточной влажностью в почве и прогреванием освободившейся от снега земли. Когда климат менялся с апрельского на майский, поднимался туман, солнце было как будто в дымке. Это означало, что земля правильно увлажнена и прогревается, поэтому чем больше этого марева, тем лучше. Дмитрий Пауков Исследователь мифологии

От появления марева люди вели отсчет до сева зерновых. Они просушивали семена, проводили другие подготовительные работы. Если же дымка не появлялась, то сдвигали посевной календарь. Ритуалы на 23 апреля: наблюдение за солнцем и гадания на грязи Одной из ключевых традиций дня считалось наблюдение за восходом, поэтому утро в деревнях начиналось с ритуала: старики и хозяева выходили во двор, чтобы следить за солнцем. Густое марево сулило богатый урожай, и чем дольше солнце оставалось в дымке, тем лучше. Кроме того, крестьяне собирали травы, почки и коренья для лечебных настоек. Пауков напомнил, что именно в этот период расцветали первоцветы. Например, в Подмосковье обычно уже много медуницы. По его словам, собирать сырье для лекарств следовало молча. Песни пели только когда ходили по грибы, чтобы отпугнуть медведей.

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Хозяйки тщательно мыли полы и стирали белье, чтобы привлечь в дом добрых и мудрых людей. В некоторых регионах проводили обряд отмыкания земли: крестьяне символически рыхлили почву, чтобы пробудить ее плодородную силу, и молились о хорошем урожае. «Сам Терентий был военным, но считался очень дипломатичным, имел достаточно кроткий нрав, уважение среди людей. Поэтому в этот день нельзя отказывать просящему в помощи», — сказал Пауков. Существовала традиция жечь в спальне розовые свечи, чтобы наладить отношения в семье, а неверным женам — каяться мужьям. Прощение получали лишь те, кто действительно стремился восстановить мир.

Если в этот день неверная жена покается мужу, то он должен ее простить. Не знаю, насколько они реально каялись и, самое главное, зачем было так рисковать, потому что на Руси за неверность наказывали сильно, били даже за подозрения и косые взгляды. Дмитрий Пауков Исследователь мифологии

Сновидения на Терентия Маревного считались вещими. Чтобы хороший сон сбылся, его записывали, а плохой мысленно прогоняли. Крестьяне гадали по грязи. Если человек проваливался в нее правой ногой, то к нему приходила удача, левой — добрые вести. Будущее можно было определить, посмотрев в окно: девушка или парень сулили благополучие, кошка предвещала прибыль, а собака — печаль. Девушки также загадывали желания у молодых берез, привязывая к веткам ленты или лоскутки ткани. Они сбывались, если помыслы были чисты. Приметы на 23 апреля На Терентия Маревного люди следили за знаками природы, чтобы не только распланировать посевную, но и оценить будущий урожай. До наших дней дошло несколько примет. Солнце встало в тумане — год будет хлебородным, ясное небо предвещало необходимость перепахивать поля и сеять заново.

Туман утром предвещал дождь в ближайшее время.

Появление сережек на орешнике означало, что заморозки больше не вернутся.

Молодые пауки активизировались к теплу, старые, сидящие высоко на паутине, предупреждали о ночных холодах.

Птицы, долго сидевшие на ветках, сулили теплое лето.

Сильный ветер указывал на возможный неурожай. Что нельзя делать 23 апреля Терентий Маревный оставался днем, когда избегали тяжелого труда и рукоделья. Крестьяне верили, что работа с иглой или ножницами может привести к травмам. Вместо этого день посвящали легким домашним делам, молитвам и размышлениям. «Нужно было избегать каких-то усилий, больших работ, судьбоносных решений. Это было связано с экономией сил, которые понадобятся позже, когда полевые работы войдут в более активную фазу», — сказал Пауков. Наши предки, по его словам, считали, что туманы населялись духами — хорошими и плохими. Это еще одна причина умерить активность.

Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com

«Если мы принимаем какие-то важные для жизни решения, когда вокруг много духов, возможно, мы принимаем их под влиянием этих духов. Если мы спорим, то громкими бранными словами можем привлечь плохих духов и отпугнуть хороших. Близость духов предлагала человеку несколько умерить свой пыл», — объяснил он. Запрещалось ругаться, ссориться или повышать голос, иначе дрязги затянутся до Троицы. Употребление спиртного, по поверьям, могло привлечь нечистую силу. До полудня возбранялось есть горячую пищу, чтобы не стать свидетелем беды. Плохой приметой считалось делать предложение руки и сердца — брак, заключенный после такого шага, был несчастливым. Также нельзя было целовать детей младше пяти лет, кроме их матерей, чтобы не навлечь на ребенка хворь.